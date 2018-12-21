В Адмиралтейском районе Петербурга горит склад с пиротехникой

Как сообщили «Интерфаксу» в городском управлении МинЧС, площадь пожара составляет уже 300 квадратных метров. Возгоранию присвоен второй номер сложности. Есть угроза дальнейшего распространения огня.

На место выехали спасатели. Очевидцы сообщают в соцсетях, что на складе детонируют фейерверки, слышны взрывы. О пострадавших сообщений не поступало. Жители домов в радиусе одного километра от склада эвакуированы.

К тушению привлечены 22 единицы техники и около 80-ти человек личного состава. К месту отправлены пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.