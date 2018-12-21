В Адмиралтейском районе Петербурга горит склад с пиротехникой
Как сообщили «Интерфаксу» в городском управлении МинЧС, площадь пожара составляет уже 300 квадратных метров. Возгоранию присвоен второй номер сложности. Есть угроза дальнейшего распространения огня.
На место выехали спасатели. Очевидцы сообщают в соцсетях, что на складе детонируют фейерверки, слышны взрывы. О пострадавших сообщений не поступало. Жители домов в радиусе одного километра от склада эвакуированы.
К тушению привлечены 22 единицы техники и около 80-ти человек личного состава. К месту отправлены пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kir_pich_101 21 декабря 2018 | 21:36
Ну чтож, пятница...
Пора встречать выходные...
Ни дня без шоу.
astet 21 декабря 2018 | 21:37
kir_pich_101: православный фейерверк к рождеству христову?
pyco__mypucmo 21 декабря 2018 | 21:36
может хоть с килотонну там наскребётся.
sensei54 21 декабря 2018 | 21:46
Это промзона Балтийского вокзала, в 50 метрах от железки.
sokal123 21 декабря 2018 | 21:49
sensei54: Щас Бахнет !
tv_victim 21 декабря 2018 | 21:51
В сериале "Ивановы-Ивановы" было точно так же!