На Марсе обнаружено гигантское озеро замерзшей воды

На сайте Европейского космического агентства опубликован снимок заполненного льдом кратера Королева. Снимок прислала межпланетная станция «Марс Экспресс». В кратере, по предварительным оценкам, содержится более 2-х тысяч кубических километров водяного льда. Этот же аппарат обнаружил этим летом и озеро жидкой воды под полярным льдом на южном полюсе планеты.