На Марсе обнаружено гигантское озеро замерзшей воды
На сайте Европейского космического агентства опубликован снимок заполненного льдом кратера Королева. Снимок прислала межпланетная станция «Марс Экспресс». В кратере, по предварительным оценкам, содержится более 2-х тысяч кубических километров водяного льда. Этот же аппарат обнаружил этим летом и озеро жидкой воды под полярным льдом на южном полюсе планеты.
Комментарии8
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danko1 21 декабря 2018 | 21:07
Люди осваивают Космос, изучают жизнь на Марсе, а у нас Путин создает оружие, чтобы Землю уничтожить.
hangman_ru 21 декабря 2018 | 21:14
danko1: ладно бы Землю, попадут-то ракеты все равно в Воронеж
vitfom 21 декабря 2018 | 21:15
Вот это действительно новость. Рад, что есть страны и люди, которые заняты планетой Марс, а не врагами и войной.
kuchumka 21 декабря 2018 | 21:21
Если есть вода значит есть жизнь.
protoukrop 21 декабря 2018 | 21:27
На Марсе нашли замерзшее озеро с водой, а во льду вмерзшие протоукры с лопатами в руках.
pravdatut 21 декабря 2018 | 21:32
Необходимо срочно отправлять калцапов на Марс, условия идентичны с жизнью на Ямале.
cromwel 21 декабря 2018 | 21:34
А я-то думал что Рогозин его первым обнаружил и сфоткал.
kunst54 21 декабря 2018 | 21:36
Всё замерзло после десяти "не более двух сроков по два года подряд".