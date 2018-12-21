В Персидский залив зашла ударная авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Джон Стеннис». Это первое появление американского авианосца в этом регионе после выхода США из соглашения по ядерной сделки с Ираном и возобновления санкций против Тегерана. Иранские власти уже предупредили о возможности перекрытия Ормузского пролива, через который транспортируется треть всей добываемой в мире нефти.