В Персидский залив зашла ударная авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Джон Стеннис»
В Персидский залив зашла ударная авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Джон Стеннис». Это первое появление американского авианосца в этом регионе после выхода США из соглашения по ядерной сделки с Ираном и возобновления санкций против Тегерана. Иранские власти уже предупредили о возможности перекрытия Ормузского пролива, через который транспортируется треть всей добываемой в мире нефти.
Комментарии11
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hohlomor_ce_garno 21 декабря 2018 | 21:13
Он шел на Одессу а вышел к Херсону .....
Скажите этим тупым дебилам что Черное море чуть выше , они же по любому мчат на помощь хохлокорытам которые решили очередной прорыв устроить ! Это они до осликовой пасхи будут в Персидском заливе Крымский мост искать ! ))))))))
pattrick1 21 декабря 2018 | 21:17
В Персидский залив зашла ударная авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Джон Стеннис»...
Белые булочки для нашего гиперзвукового "Циркона" приплыли.
pyco__mypucmo 21 декабря 2018 | 21:17
Эх, не успел путин свой флот спод Керчи в Ормузский пролив перебросить. Они б того авианосца протаранили б.
hohlomor_ce_garno 21 декабря 2018 | 21:27
pyco__mypucmo: Нахера таранить ? Путин и жыпиэс отключит ,они сами себе перетаранят ! Это хохлы до сих пор по звездам плавают :
- По звездам пойдем! Два пальца левее Альголя.
Лева! А пальцы как ставить, вертикально или горизонтально? Если даже вертикально, то у Кузьмича они потолще будут.
Правь туда!
Поэтому хохлам отключить жыпиэс не получится , у них его нету ,вот и пошли на таран ! "Дави его блядь !" - это шедевр !)))))
serhio_25__ 21 декабря 2018 | 21:29
pyco__mypucmo: Еще более эх, что укропы последние свои лоханки просрали русским без боя, как теперь помогать союзнику?
tuman13 21 декабря 2018 | 21:35
pattrick1: Ну ведь сами в ловушку залезли: Весь Персидский залив насквозь простреливается противокарабельными ракетами. Ведь что-либо пойдет не так - утопят.
glotov 21 декабря 2018 | 21:20
Невнятный ход. Если хочешь победить евразийскую страну, нужно подбираться как с моря, так и с суши. Сушу америкосы сдают. А может, не сдают , а перепоручают. Видимо, хотят замутить долгую азиатскую междуусобицу чужими руками, поэтому и с талибами, и с турками закорефанились.
kazlevich1949 21 декабря 2018 | 21:23
Ну вот - цены на нефть на мировых рынках резко подскочат... Лови момент!
detul 21 декабря 2018 | 21:43
Походу американцы перепутали Персидский Залив с Красным морем. Если им нужно Средиземное, то надо зайти в Красное море, записаться у компании оператора на проход Суэцкого канала, получить место в очереди для каждого корабля сопровождения, принять на борт лоцманов, и спокойно пройти в Средиземное море.
koshkaedu 21 декабря 2018 | 21:47
Опрометчивый шаг. А вдруг появится зеркальный ответ: атомный авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"?
midnightblues 21 декабря 2018 | 21:50
Удачи-ребята
Россия с вами
Америка-наши друзья