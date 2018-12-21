Работа лондонского аэропорта «Гэтвик» вновь прервана
Работа лондонского аэропорта «Гэтвик» вновь прервана, и снова в связи с информацией о появлении беспилотника в районе взлетно-посадочной полосы. Из-за появления дронов аэропорт уже несколько раз закрывался в минувшие двое суток. Это затронуло планы более 120-ти тысяч пассажиров. Власти ведут расследование, но тщетно.
Комментарии1
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putin_itogy 21 декабря 2018 | 21:13
Сакральщик из Кремля гадит цинично, со смыслом и со смаком.
Вот вам англичанки, на День чекиста подарочек.
За Чепигу и Мишкина ответите..