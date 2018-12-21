Работа лондонского аэропорта «Гэтвик» вновь прервана, и снова в связи с информацией о появлении беспилотника в районе взлетно-посадочной полосы. Из-за появления дронов аэропорт уже несколько раз закрывался в минувшие двое суток. Это затронуло планы более 120-ти тысяч пассажиров. Власти ведут расследование, но тщетно.