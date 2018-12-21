Московская Хельсинская группа вынуждена отменить завтрашний «Митинг гласности» из-за проблем с властями Москвы
Московская Хельсинская группа вынуждена отменить завтрашний «Митинг гласности» в Москве из-за проблем со столичными властями. С ними не удалось договориться, — сказала «Эху» один из заявителей мероприятия и глава организации Светлана Астраханцева. Она добавила, что будет пытаться организовать «Митинг гласности» в другой день или месяц, в зависимости от позиции властей.
Комментарии9
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igorrrpadlowitchs 21 декабря 2018 | 21:09
До тех пор, пока граждане будут ждать от власти разрешения на проявление протеста против действий этой же власти- ничего на скотном дворе не изменится!
pattrick1 21 декабря 2018 | 21:13
Московская Хельсинская группа вынуждена отменить завтрашний «Митинг гласности» из-за проблем с властями Москвы...
Видите, даже свинью можно научить ходить в лоток. Отсидел 16 суток старый козёл Лев Пономарёв, пгавозащитники сразу поумнели.
polikarpich 21 декабря 2018 | 21:35
pattrick1: За "козла" можно и ответить, а, "Охлобыстин"? Или ты не в курсах?
igorrrpadlowitchs 21 декабря 2018 | 21:39
pattrick1: а вот и лоток говорящий из Ольгино нарисовался- хрен сотрёшь!
polikarpich 21 декабря 2018 | 21:44
igorrrpadlowitchs: О, да!!! Он как свой "лоток" откроет, такой вонь стоит!
danko1 21 декабря 2018 | 21:09
Ни гласности, ни выборов, ни митингов, ни соблюдения Конституции узурпатор-бандит Путин не допустит.
Не желает власть своей ОПГ потерять и под суд идти.
hohlomor_ce_garno 21 декабря 2018 | 21:15
danko1: Алексеева в курсе !?))))
timbuktu 21 декабря 2018 | 21:16
значит, эти хельсинки задумали что-то противозаконное,парижское - иначе бы разрешили: пу на днях ясно сказал,что в россии можно быть несогласными,но только с разрешения тех,с кем собираются быть несогласными
a_buvgrobu 21 декабря 2018 | 21:46
Она добавила, что будет пытаться организовать «Митинг гласности» в другой день или месяц, в зависимости от позиции властей.
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Долго весело смеялся.. А для чего проводить эти "митинги", если они не проводятся без согласования с властями ?.. И для чего такие "заявители и главы организаций", если им такие разрешения так необходимы ?.. Говноедство чистейшей воды..