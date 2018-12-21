Московская Хельсинская группа вынуждена отменить завтрашний «Митинг гласности» из-за проблем с властями Москвы...

Московская Хельсинская группа вынуждена отменить завтрашний «Митинг гласности» в Москве из-за проблем со столичными властями. С ними не удалось договориться, — сказала «Эху» один из заявителей мероприятия и глава организации Светлана Астраханцева. Она добавила, что будет пытаться организовать «Митинг гласности» в другой день или месяц, в зависимости от позиции властей.