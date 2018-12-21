В МВД настаивают на расширении прав полицейских
Там просят наделить сотрудников правом проводить обыски на частной территории и в личном транспорте без разрешения владельцев. Подобные поправки не нужны, — сказал «Эху» бывший зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции. Они нужны для легитимизации давления на оппозиционеров, — считает Геннадий Гудков.
Геннадий Гудков добавил, что поправки могут и не принять, поскольку сейчас нет большой в них надобности, а сильного желания законно обосновать такие действия сейчас не наблюдается.
Комментарии10
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danko1 21 декабря 2018 | 20:40
Конечно, настаивают.
ведь проводить обыски, изымать безвозвратно деньги и драгоценности, подкидывать наркотики и оружие, чтобы заводить уголовные дела или брать взятки за то, чтобы не заводить, - это мечта всех бандитов в погонах.
vic12 21 декабря 2018 | 20:51
danko1: А у больших начальников тоже, любой полицейский сможет? Или только - у быдла?
amnisteryinternational 21 декабря 2018 | 21:04
danko1: Дооооо...только этим и занимаются "мальчиши-плохиши"... Думают как оппозиционерам наркотиков и оружия насовать...Кто с преступностью борется хз.... Наверно Лёха Навальный всех коррупционеров переловил....
a_buvgrobu 21 декабря 2018 | 20:43
Вечером проник в чьё-то жильё, пожрал на халяву, переспал с бабой, утром вскрыл чью-то машину и уехал.Потом сказал извините мы ошиблись...Отличное предложение МВД
dennik 21 декабря 2018 | 20:45
Устав полицейского:
Имеет право на всё!!! и даже больше :-)))
tv_victim 21 декабря 2018 | 20:47
Хорошо бы еще на службу в полицию набирать не кого попало, а реально ответственных, образованных, адекватных и некорыстных людей! Хотя, если при существующем положении дел человек дает взятки за поступление в полицейские ВУЗы, за каждую сессию, за назначение после выпуска, за каждое повышение по службе, то чего можно ждать от этой структуры, кроме бардака, стяжательства и пасования при реальной угрозе наступления беспорядков?
sborisych 21 декабря 2018 | 20:52
Нет, у этих морды не треснут... А ведь это чистой воды нарушение конституционных прав и свобод граждан.
P.S. Вот уж иначе их, после этого, и не назвать, кроме как- правоохрЕнители...
polikarpich 21 декабря 2018 | 21:41
sborisych: Так что о каком там разрешении на короткоствольное огнестрельное оружие можно мечтать в России? ОНИ на это никогда не пойдут.
Наоборот, всячески стремятся разоружить граждан перед своими нукерами.
russky77 21 декабря 2018 | 21:02
Давно пора разрешить ментам пользоваться автотранспортом для личных нужд, изымать деньги и ценности на месте и без понятых и занимать квартиры подозрительных лиц
vadimp 21 декабря 2018 | 21:26
А че так и надо! Как в тюрьме без шмона?