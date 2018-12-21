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20:31, 21 декабря 2018

ФСБ отозвала ходатайство о продлении ареста Амиру Гилязову

Инвалид-колясочник обвиняется в участии в террористической организации. Как пишет в Фейсбуке его супруга, Гилязова уже выпустили из лечебно-профилактического учреждения. Как передает «ОВД-инфо», он будет находиться под подпиской о невыезде. Источники Znak.com утверждают, что следствие не стало продлевать арест, поскольку обвиняемый дал нужные показания.

Как поясняет «Медиазона», житель Челябинска практически парализован. У него редкое генетическое заболевание.

Комментарии

1

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danko1 21 декабря 2018 | 20:43

Инвалидов-колясочников уже записали в террористы.
Когда будут находящихся длительное время в коме террористами объявлять?

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