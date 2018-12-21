В России проведено очередное испытание гиперзвуковой ракеты корабельного базирования «Циркон»

Об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщает телеканал СNВС. По его сведениям, испытание было проведено 10-го декабря. Ракете удалось разогнаться до скорости, в восемь раз превышающей скорость звука. Источники телеканала не исключают, что серийное производство «Циркона» может начаться в России в 21-м году. Годом позже начнутся их поставки в войска. В разведке отмечают, что надежной защиты от «Цирконов» пока не существует.