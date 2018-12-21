В России проведено очередное испытание гиперзвуковой ракеты корабельного базирования «Циркон»
Об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщает телеканал СNВС. По его сведениям, испытание было проведено 10-го декабря. Ракете удалось разогнаться до скорости, в восемь раз превышающей скорость звука. Источники телеканала не исключают, что серийное производство «Циркона» может начаться в России в 21-м году. Годом позже начнутся их поставки в войска. В разведке отмечают, что надежной защиты от «Цирконов» пока не существует.
Комментарии67
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tv_victim 21 декабря 2018 | 20:40
Ох уж эти сказочки... Ох уж эти сказочники...
В 1941-м уже было что-то подобное.
ku000ku 21 декабря 2018 | 20:43
tv_victim: Подобное было в 2014. К человечкам претензии есть?
danko1 21 декабря 2018 | 20:46
Нет гарантии, что эти ракеты и на территории России падать не начнут.
gonduras_in_colima 21 декабря 2018 | 20:48
В помпезном названии ракеты две последние буквы явно лишние.
Если их убрать, всё сразу же становится на свои места.
kotbajune 21 декабря 2018 | 20:52
Циркон летает и это выдающееся достижения - химиков (топливо), материаловедов, аэродинамиков, радиофизиков (управления через плазменное облоко, к котором на 8М летит ракете)
Если их сейчас все Калибры заменить на Цирконы, то только наши малые ракетные корабли (МРК) одгим ударов за 29 минут могут потопить весь флот США, все 11 авианостных групп... и янки ничего сделать СЕЙЧАС не могут
kottigr1 21 декабря 2018 | 20:55
kotbajune: Каких только "Цирконов" не напридумывали.. Хоть раз помогли ?
1941 год - полный разгром РККА и без оружия союзников была бы просто катастрофа для СССР.
"Холодная война" - СССР вообще рухнул без единого выстрела..
kotbajune 21 декабря 2018 | 21:02
kottigr1: декабрь 1941, контнаступление под Москвой было "без оружия союзников", т.к. оно ещё не успело поступать
мы за 41-45 получили от них около 15 000 танков, а своих , только т-34, произвели более 55 000
kottigr1 21 декабря 2018 | 21:04
kotbajune: Поступившие с сентября по декабрь 1941г 750 английских и 180 американских танков составили более 50% численности танков, что имела РККА (1731 танк) на это время против вермахта!!!
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ТАНК остановивший фашистов под Москвой - был танком союзников, поступившим по Ленд-лизу..
Выбрось учебники г-на Мединского на помойку..
kotbajune 21 декабря 2018 | 21:13
kottigr1: ты когда чушь пишеш ссылки давай, лжец
"Переговоры по Первому протоколу поставки начались 07.12.1941 г., но были отложены до 28 декабря из-за вступления США в войну с Японией."
"Союзные поставки очень неравномерно распределены по годам войны. После нападения Японии на США 7 декабря 1941 поставки по ленд-лизу приостановлены, и продолжены 28 декабря 1941 с намерением нагнать отставание к 1 апреля 1942 года[17].
Однако положение нормализовалось начиная лишь со второй половины 1943 года. "
1) Джонс Роберт. «Ленд-лиз». Дороги в Россию. Военные поставки США для СССР во Второй Мировой войне. 1941—1945
2) Стеттиниус Эдвард. Ленд-лиз − оружие победы // Загадки ленд-лиза. — М.: Вече, 2000. — С. 8−304. — 400 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-7838-0696-X.
или Википедия "Ленд-лиз"
kottigr1 21 декабря 2018 | 21:23
kotbajune: Был ещё пред-Ленд-Лиз. Поставки по которому союзники начали сразу с момента начала ВОВ, до подписания протоколов.
А по танкам смотри протоколы их передачи и поступления от союзников за подписью Микояна. Там все даты есть.
По Ленд-Лизу давно уже все вдоль и поперек изучено. Без него СССР просто бы проиграл войну.
"Без этих двух видов помощи (30 тысяч тонн аллюминия к началу октября 1941г и как минимум ежемесячно 400 самолетов и 500 танков) Советский Союз будет либо разгромлен, либо ослаблен до такой степени, что надолго потеряет возможность помогать своим союзникам активными боевыми действиями на фронте в борьбе против гитлеризма" - из послания Сталина Черчиллю, начало сентября 1941г
Ты попробуй Сталина переубедить, а меня не надо.
kotbajune 21 декабря 2018 | 21:31
kottigr1: не смог ни того (ссылка), нидругого (затк..)
тонны метала это не танки под Москвой в декабре 1941
ПОВТОРЯЮ
Ссылку дай на источник твоей чуши
" с сентября по декабрь 1941г 750 английских и 180 американских танков составили более 50% численности танков, что имела РККА"
или затк..
kottigr1 21 декабря 2018 | 21:43
kotbajune: Ты невменяем что-ли ? Читай архивные документы РККА где указывается сколько танков на Западном фронте под Москвой у них осталось.
В носу за тебя не надо поковырятся ?
kotbajune 21 декабря 2018 | 21:49
kottigr1: осталось э то не одно и тоже, сколько американских пришло
ПОВТОРЯЮ
Ссылку дай на источник твоей чуши
" с сентября по декабрь 1941г 750 английских и 180 американских танков составили более 50% численности танков, что имела РККА"
или затк..
tuman13 21 декабря 2018 | 21:29
kottigr1: Ну да, киска, конечно. Вот только англицкие танки уступали дажет БТ-7 по бронепробиваемости, узкогусиничные и тихоходные. Проходимостью в лучшем случае по дорогам.
victor_xy 21 декабря 2018 | 21:38
//В разведке [этих деток дьявола пендосиков] отмечают, что надежной защиты от «Цирконов» пока не существует//
Ну вот как вам такое г-да? - этих исчадий ада пендосиков давить можно, давить надо и есть чем давить! :-D - А ты Пу давай не тормози, мир ждёт тобой ему обещанного счастья ;) - обещал же ты спалить в ничто это гнездо дьявола пендосстан, кино про это показывал? - показывал! - вот значит и вперёд, все ждут, да и попкорн остывает, угу...
kottigr1 21 декабря 2018 | 21:40
tuman13: В Вашей больничной палате и английские танки могут уступать даже БТ-7. Здесь я с Вами и не спорю. Вот только не было у РККА этих-своих танков в необходимом количестве. Их гитлеровцы как зажигалки в 1941 году все сожгли..
kottigr1 21 декабря 2018 | 21:16
kotbajune: мы за 41-45 получили от них около 15 000 танков, а своих , только т-34, произвели более 55 000
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Произвели. Из ленд-лизовскокого броневого листа, или из ленд-лизовского сырья для производства брони. На ленд-лизовских станках и оборудовании. Поставив туда ленд-лизовские двигатели или двигатели произведенные из ленд-лизовского сырья. Вооружив боезапасам из ленд-лизовского пороха и взрывчатки. Залив в баки солярой произведенной на поставленных по ленд-лизу НПЗ.
Там из советского только сами танкисты и остались.
kotbajune 21 декабря 2018 | 21:21
kottigr1: Ссылку дай на источник твоей чуши
" с сентября по декабрь 1941г 750 английских и 180 американских танков составили более 50% численности танков, что имела РККА"
или затк..
kottigr1 21 декабря 2018 | 21:28
kotbajune: Читай протоколы передачи и поступления танков от союзников за подписью Микояна. Там все даты есть.
И запишись хотя бы в библиотеку, что бы не выглядеть полным бездарем..
kotbajune 21 декабря 2018 | 21:33
kottigr1: Ссылку дай на источник твоей чуши
" с сентября по декабрь 1941г 750 английских и 180 американских танков составили более 50% численности танков, что имела РККА"
или затк..
glotov 21 декабря 2018 | 21:06
kottigr1: Теперь будем новые придумывать. Без договора можно напридумывать в принципе не подлежащие перехвату ракеты: через границу перелетела, грибок вырастила. И так по всей европейской границе. Видимо, оно им надо, раз рыжего не пытаются образумить.
raffal 21 декабря 2018 | 21:43
glotov: И так по всей европейской границе...
___________________
Берегите Европу! Берегите Америку!
Как настанет в России очередная бескормица, кто будет слать в Россию гуманитарку? Китай что-ли? С Венесуэлой.
tuman13 21 декабря 2018 | 21:21
kottigr1: Генералы всегда готовятся к прошлой войне. И запомни - у России нет союзников, кроме армии, флота и ВКС. Тем более поставки составили штучные проценты, и не лучшей техники.
kottigr1 21 декабря 2018 | 21:26
tuman13: И запомни - у России нет союзников, кроме армии, флота..
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Где были эти союзники с февраля по октябрь 1917-го года, не подскажешь ?
raffal 21 декабря 2018 | 21:46
tuman13: ...у России нет союзников, кроме армии, флота и ВКС
________________
В глобальном мире это, скорее, диагноз. Не повод для успокоения, а признание неудачи в деле привлечения союзников.
Армия и флот есть и других стран, однако у них есть и союзники со своими армиями и флотами. Кроме того, союзники - это поддержка, в том числе при голосовании, во всех международных структурах
"Союзники" у России есть. Все, как один, самые одиозные, людоедские режимы. А в противниках весь цивилизованный мир.
aladdinov 21 декабря 2018 | 20:56
kotbajune: «Если их сейчас все Калибры заменить на Цирконы...»
А если заставить тебя, вонючую портянку, хотя бы слегка подмыться, то вонь от тебя, урода, была бы не такой омерзительной, понял, нет?
kotbajune 21 декабря 2018 | 20:59
aladdinov:
Я никого ни оскорбил.... но для вас,, надо сдеоать исключение, грязное, собачье дер..мо
glotov 21 декабря 2018 | 21:41
kotbajune: Да это вообще псих. Он на всех кидается. Я удивляюсь, как его на форуме держат - у него такая злоба, что он может через монитор кого-нибудь вилкой ткнуть!
danko1 21 декабря 2018 | 20:56
kotbajune: Не помню ни одного достижения путинской России в области науки или создания чего полезного.
Только "гордимся" тем, что убивать лучше всех можем. И это всё за счет обнищания населения.
Позор.
danko_wudra 21 декабря 2018 | 20:59
danko1: бабка данко1 спец по циклонам. Позор. Не превращай сайт в помойку. В маями.
gonduras_in_colima 21 декабря 2018 | 21:01
kotbajune: // наши малые ракетные корабли (МРК) одгим ударов за 29 минут могут потопить весь флот США, все 11 авианостных групп... и янки ничего сделать СЕЙЧАС не могут //
А если всем ватным воякам раздать лазерные мечи джедаев, да ещё по поллитре перед боем выставить - они вообще всю Солнечную систему нафиг раскурочат.
Кстати, клоун в портянках, ты хоть иногда читаешь, что пишешь?
kotbajune 21 декабря 2018 | 21:04
gonduras_in_colima:
Я никого не оскорбил.... но для вас, надо сделать исключение, грязное, собачье дер..мо
vadimp 21 декабря 2018 | 21:12
kotbajune: :)))
netnadegdy 21 декабря 2018 | 21:22
kotbajune: ииии?
shakhtar 21 декабря 2018 | 21:26
kotbajune: Взвод Стрелкова -Гиркина за 2 часа возмет какую нибудь Пензу -Воронеж под девизом " хватит кормить Москву ,полиция с народом " Да и а ля"Морозовы " с баблом помогут
tuman13 21 декабря 2018 | 21:17
gonduras_in_colima: Как сказал один из русских адмиралов на вопрос, почему так часто идут маневры и стрельбы. Вот в Англии... Ответ был таков:" Потопим - пожалеют об экономии""
gonduras_in_colima 21 декабря 2018 | 21:27
tuman13: Какое там потопим, дypында ватная?
Ещё один воин диванный выискался.
Проверь, может, ты обоssался, что тебя на морскую тему потянуло?
Ты хотя бы что-то другое, кроме методичек пропагандонских, читаешь?
Да почти весь ваш флот в обеих мировых войнах просидел по бухтам, боясь отчалить дальше пятисот метров от берега.
Назови мне хоть одну морскую битву, которую выиграл московитский или совковый флот - буду крайне удивлён.
Давай, удило, пруфлинк, а то знаешь, 3,14здеть не мешки ворочать.
А до того вы чаще сами свои корыта топили, нежели это делал противник.
И в Крымской войне, и клоунский крейсер Варяг, официозная совкорашистская история про который ничем не лучше, чем байка про панфиловцев.
Ну, что, проверил диван? Я правильно понял про твой уссыкон под себя?
kotbajune: // Я никого не оскорбил.... но для вас, надо сделать исключение, грязное, собачье дер..мо //
Ты хоть немного думай (если есть чем), прежде чем нести путриотическу пургу.
Прочти ещё раз, что накалякал, а лучше покажи для рецензии внятным пиплам.
raffal 21 декабря 2018 | 21:48
tuman13: Как сказал один из русских адмиралов...
_______________
Перед тем, как русский флот отправился на дно?
ku000ku 21 декабря 2018 | 21:03
danko1: А надо их размещать рядом с границей, чтобы сразу перелетали...)))
alo0000 21 декабря 2018 | 21:07
danko1: Чтобы упасть, надо сначала взлететь...серийно.
tuman13 21 декабря 2018 | 21:13
danko1: А сколько ракет упало на территории России вообще (не на полигоне)?
Я не говорю, как натовцы "случайно" пускали ракеты. Как амеры теряли ядерные бомбы. Так что молитесь за натовцем, чтобы на вас не свалился их подарок.
alo0000 21 декабря 2018 | 21:05
ku000ku: «К пуговицам претензий нет...» А вот елочка не всем нравится.
kottigr1 21 декабря 2018 | 20:41
Подобного военизированного хлама перед крахом СССР наклепали не мало.. Потом пиндосам пришлось гуманитарными окорочками несбывшихся милитаристов подкармливать, что бы с голоду не сдохли..
rus 21 декабря 2018 | 20:53
kottigr1: ....пиндосам пришлось гуманитарными окорочками несбывшихся милитаристов подкармливать, что бы с голоду не сдохли..
Это как же, если производство зерновых в РФ еще не достигло уровня РСФСР четвертьвековой давности, при этом умудряемся продавать зерна больше всех на планете?
gonduras_in_colima 21 декабря 2018 | 21:15
rus: // умудряемся продавать зерна больше всех на планете? //
Во-первых, это зерно фуражное, т.е. предназначенное для тех, кто хрюкает, мычит, ржёт итд. Ты тоже туда включаешься, пуйлопитек.
Во-вторых, загугли урожайность, и ты просветлеешь - твоя углеводородина эдак в конце первой сотни стран. Кстати, в Украине этот показатель почти в 2 раза выше - соси лапу, символ Мокши.
В-третьих, причём здесь экспорт фуража, когда пост об испытании на России того, что она при нынешнем научном технологическом уровне сделать не в состоянии?
Учи матчасть, подросток умственный.
kottigr1 21 декабря 2018 | 21:19
rus: Так ведь зерно что РСФСР, что РФ производят для корма скоту - фуражное зерно низкого класса. Ты с него или хрюкать начнешь, или кукарекать.
vadimp 21 декабря 2018 | 21:20
rus: "... при этом умудряемся продавать зерна больше всех на планете?"
Дык просто - зачем своих за дешево кормить когда с иных навара больше? (см историю - гладоморы начала прошлого века)
porebric 21 декабря 2018 | 21:13
kottigr1: гуманитарными окорочками несбывшихся милитаристов подкармливать, что бы с голоду не сдохли..
.......
В капитализме крут не тот, у кого есть окорочка. Крут тот, у кого есть деньги.
Не помню, чтобы американцы бесплатно кого-то то подкармливали. А за деньги то и дурак купит. Если они есть. Есть у вас деньги?
kottigr1 21 декабря 2018 | 21:36
porebric: Можешь расслабится.. На момент своего краха СССР был банкрот.
А американцы глупых россиян много раз подкармливали и до этого.
Как в 1891-1892 когда в Российской империи бушевал в Черноземье и Среднем Поволжье голод и эпидемия, а США организовали гуманитарную помощь России в рамках проекта “Famine Fleet” (“флот голода”) и спасали голодающие российские деревни и города.. Русским царям же не до этого было.. Им на своих холопов всегда наплевать было.
А если вспомнить начало ХХ века, а точнее, такой эпизод как голод в Поволжье (1921-1922), спровоцированный неумелой экономической политикой советской власти (а когда она была умелая?) и унесший по самым скромным подсчетам 5 миллионов жизней! Именно тогда «Американская администрация помощи» помогла голодающим продуктами питания и всем необходимым. АРА опекалась и кормила 6 млн. 99 тыс. 574 человек, американское общество квакеров — 265 тыс. В июле 1922 г. пищу в столовых АРА и паек кукурузы получали 8,8 млн чел., а в августе 10,3 млн.
В годы Второй мировой войны США Ленд-Лизом спасли разгромленный Гитлером СССР.
При крахе СССР спасали гуманитаркой голодных советских граждан..
hohlomor_ce_garno 21 декабря 2018 | 20:42
Ща либерда и хохлотроли разгонятся на своих пердаках быстрее " Циркона " !))))))
andrewm 21 декабря 2018 | 20:59
hohlomor_ce_garno: А вы оплачиваете это со своих доходов...
hohlomor_ce_garno 21 декабря 2018 | 21:04
andrewm: А нам не жалко !)))
gs1112 21 декабря 2018 | 20:42
Российским пенсионерам защитится от "Циркона" точно не получится. Оберет до нитки.
pattrick1 21 декабря 2018 | 20:59
gs1112:
Ради украинцев можно и потерпеть.
mayk19_10 21 декабря 2018 | 20:43
Надежной защиты от Циркона не существует..
Еще бы-ПРО против мультиков еще не придумали
rus 21 декабря 2018 | 20:50
mayk19_10: ...Еще бы-ПРО против мультиков еще не придумали
Значит вам нечего бояться, НАТО можно распустить. Когда начнете?
ki000999 21 декабря 2018 | 20:53
В России проведено очередное испытание гиперзвуковой ракеты корабельного базирования «Циркон».......................Мультики в студию!!!
liquidsky__ 21 декабря 2018 | 21:14
ki000999: mayk19_10: Лошары, это же заява американского CNBC основанная на данных их же разведки )
snikkersnepper 21 декабря 2018 | 21:35
liquidsky__:
Ничего вы не понимаете. Это поэзия. Почему-то на Эхе принято о российском гиперзвуковом оружии узнавать исключительно у американского канала CNBC. Еще в октябре Эхо с упоением цитировало тот же канал про то как, дескать, Цирконы и Авангарды не летают. Помните ту легендарную историю с "углеводородным волокном"? Если не помните - найдите в поиске. Это сообщение цитировалось Эхом не менее 10 раз только за тот день. Какие там штабеля комментариев выстраивались - неописуемо. САМ Гольц приходил. Сегодня Эхонько, промучавшись полдня ("новость" фактически вчерашняя) все-таки дало в ленту и это сообщение (интересно, его 10 раз повторят?). В комментариях обсуждают ленд-лиз и рассказывают про "мультики". Ну и про пенсионеров, конечно.
Насколько неинтересна сама новость (об испытаниях Циркона можно узнать и ближе, чем из Америки), настолько в очередной раз потрясают эти гвозди в образе людей. НИЧЕМ их не прошибешь.
liquidsky__ 21 декабря 2018 | 21:45
snikkersnepper: Ничего вы не понимаете. Это поэзия.
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Дааа, уровни такой тонкой душевной организации пока вне моего восприятия )
netnadegdy 21 декабря 2018 | 20:59
Дедушка, смирись, алюминиевый бизнес от тебя отжали, цена на нефть снижена,даже рубль уже не откликается повышением на твои 4-х часовые спичи, ты не игрок, смирись, тебя переиграли, тебе держат за яйца, поэтому ты такой унылый, "гарант" с ракетами или без. это ничего не изменит.
askol2016 21 декабря 2018 | 20:59
Интересно поглядеть, как они на такой скорости входят в атмосферу? Сгорают, как свечки, а БЧ взрываются там же?
ramun 21 декабря 2018 | 21:00
На любой хитроумный циркон всегда найдется болт с винтом.
kuchumka 21 декабря 2018 | 21:04
Молодцы, такая ракета нам нужна.
vadimp 21 декабря 2018 | 21:22
kuchumka: чтоб те ими зарплату выдавали. :)
vadimp 21 декабря 2018 | 21:10
*В разведке отмечают, что надежной защиты от «Цирконов» пока не существует."
А от нее надыть защищаться? Ну разогналась и пущай себе летит мимо. :)
raffal 21 декабря 2018 | 21:11
Допустим, что это правда. Допустим. И такого оружия нет больше ни у кого. Что это означает? То, что Россия инициирует новый тур гонки вооружений. Те, у кого таких дубин нет, погонятся за Россией и, безусловно, создадут нечто подобное. Россия придумает что-то другое. Ответ не заставит ждать. Это цепная реакция милитаризма. А так как супостат не беден, а Россия....политкорректно умолчим, то очевидно, что именно для России это бег по граблям.
Г-н Путин назвал оборонный бюджет США "милитаристским". Он действительно в разы больше российского. Но тут нужно разобраться более детально. Разберёмся.
США 610 млрд долларов, что 3% от ВВП
Россия 66 млрд, что 5,5% от ВВП
(данные за 2016 год)
причём, в США это всё, до цента!
в России немало секретный статей бюджета и немало военных расходов проходит по гражданским статьям.
Кроме того, большая доля военных расходов США это зарплата, пенсии, обучение в университетах после службы, социальные выплаты.
Так кто же втягивает мир в гонку вооружений? Чей бюджет милитаристский?