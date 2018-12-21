Трое членов экипажа разбившегося в Конго грузового самолета Ан-26 были россиянами
Это ТАСС подтвердил посол России в этой республике Александр Сентебов. По его словам, тела доставлены в морг в Киншасе. Личности погибших сейчас устанавливаются. По предварительным данным, экипаж работал с местной авиакомпанией по контрактам. Самолет находился под юрисдикцией Конго. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать плохое техническое состояние воздушного судна.
Возвращением тел россиян на родину займется посольство.
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