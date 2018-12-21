Третьяковская галерея представила новую форменную одежду сотрудников: смотрителей, администраторов и кассиров. Она представляет собой комплект из брюк, юбки и блейзера темно-синего цвета и блузки в розовых тонах. Сотрудники музея также будут носить шарф с логотипом галереи. Коллекция, как передает ТАСС, разработана модельером Викторией Андреяновой.