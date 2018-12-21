В МВД настаивают на расширении прав полицейских

Там просят наделить сотрудников правом проводить обыски на частной территории и в личном транспорте без разрешения владельцев. В нынешнем виде это предложение не примут, — сказала в эфире телеканала «Дождь» юрист организации «Правозащита Открытки». В документе есть взаимоисключающие пункты, — утверждает Эльза Нисанбекова. Она подчеркнула, что вместо того, чтобы прояснить какие-то моменты, эти поправки делают формулировки закона «О полиции» еще более расплывчатыми.