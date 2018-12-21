В МВД настаивают на расширении прав полицейских
Там просят наделить сотрудников правом проводить обыски на частной территории и в личном транспорте без разрешения владельцев. В нынешнем виде это предложение не примут, — сказала в эфире телеканала «Дождь» юрист организации «Правозащита Открытки». В документе есть взаимоисключающие пункты, — утверждает Эльза Нисанбекова. Она подчеркнула, что вместо того, чтобы прояснить какие-то моменты, эти поправки делают формулировки закона «О полиции» еще более расплывчатыми.
Комментарии7
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kottigr1 21 декабря 2018 | 20:09
Действительно непорядок.. Сотрудники ФСБ уже сейчас могут сначала убить любого подозрительного и лишь потом констатировать,что это был потенциальный террорист.. А ментам почему нет никакого доверия ?
aladdinov 21 декабря 2018 | 20:14
Я полагаю, что было бы справедливо вместо жалкой квартиры давать полицаям за поврежденную эмаль дом с участком не далее 14 км от кольцевой.
pattrick1 21 декабря 2018 | 20:18
Там просят наделить сотрудников правом проводить обыски на частной территории и в личном транспорте без разрешения владельцев...
Полицейских необходимо наделять максимальными правами, но в случае измены, в случае использования своих мыслимых и немыслимых прав в корыстных целях, полицейских нужно расстреливать под барабанную дробь на Лобном месте, а членов их семей клеймить и отправлять до конца жизни на каторгу лес валить, за кров и еду.
arabtom 21 декабря 2018 | 20:15
kottigr1: Надо просто законом разрешить, бутылкой шампанского трахнуть в жопу, любого, кого задержали пидоры из ФСБ/мвд
plidurok Андрей Филимонов 21 декабря 2018 | 20:15
"... проводить обыски на частной территории и в личном транспорте без разрешения владельцев." т.е. осуществлять грабёж, в переводе на нормальный язык.
cromwel 21 декабря 2018 | 20:16
с новым 1937 годом, товарищи! Ура!
hohlomor_ce_garno 21 декабря 2018 | 20:18
cromwel: Я не против , а ты то че очкуешь !? ))))