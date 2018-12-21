США не станут повышать сбор за визы для россиян, если Москва снизит сбор для американских путешественников
США не станут повышать сбор за визы для россиян, если Москва снизит сбор для американских путешественников. Об этом сообщила руководитель консульского отдела США в Екатеринбурге Огняна Иванова-Шрирам.
На днях стало известно, что с 1-го января россиянам нужно будет платить дополнительный сбор за оформление деловых и туристических виз. Туристы по-прежнему будут платить невозвратный взнос в 160 долларов при подаче заявления на визу. В случае его одобрения граждане нашей страны смогут получить многократку на три года, заплатив еще 143 доллара.
На Смоленской площади уже назвали ситуацию с выдачей виз США россиянам катастрофической.
Комментарии11
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kazlevich1949 21 декабря 2018 | 20:07
Типа как говорит отец Фёдор: "Сам дурак"...
danko_wudra 21 декабря 2018 | 20:08
kazlevich1949: надо снизить что бы в маями съездить.
pattrick1 21 декабря 2018 | 20:11
США не станут повышать сбор за визы для россиян, если Москва снизит сбор для американских путешественников...
Сборы нужно повышать до 300 долларов и не только для американцев, въезжающих в Россию, но и для россиян выезжающих в США и Грузию.
nelibermot27 21 декабря 2018 | 20:15
Вы нам снизьте и тогда мы вам не будем повышать? Национальность человека, придумавшего такой гешефт я угадаю без букв и не крутя барабан.
laz89 21 декабря 2018 | 20:18
В Барселоне начинаются акции в поддержку независимости Каталонии, часть города уже перекрыта, стянута полиция из Мадрида, над городом - вертолеты...
На что спорим шо флаги лугандонии появятся там точно также как и во Франции?
captainobvious 21 декабря 2018 | 20:07
Огняна Иванова-Шрирам? что, реально? ))
nitsahon 21 декабря 2018 | 20:08
интересно, что выдачу рос.виз американцам(еще более катастрофическую) в МИД не комментируют... В данной ситуации Россия очередной раз теряет больше, чем США...
hohlomor_ce_garno 21 декабря 2018 | 20:11
nitsahon: Да ладно !? И че там Россия теряет клоун ? )))))))
foma55 21 декабря 2018 | 20:12
Те которые ездят в США , Западную Европу люди не бедные и для них дополнительные 150 дол. даже незаметна. Ну а в Турции, Египте , всё как было "всё включено".
kuchumka 21 декабря 2018 | 20:15
Кому надо в США тот заплатит, так что пусть повышают
andreyoo 21 декабря 2018 | 20:16
Если Россия не снизит сбор для американыев это будет означать "бомбит Воронеж". Если снизит, значит чтоб "чиновники могли летмть к своим домам".
Я ничего не перепутал, хомячки?