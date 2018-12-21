США не станут повышать сбор за визы для россиян, если Москва снизит сбор для американских путешественников. Об этом сообщила руководитель консульского отдела США в Екатеринбурге Огняна Иванова-Шрирам.

На днях стало известно, что с 1-го января россиянам нужно будет платить дополнительный сбор за оформление деловых и туристических виз. Туристы по-прежнему будут платить невозвратный взнос в 160 долларов при подаче заявления на визу. В случае его одобрения граждане нашей страны смогут получить многократку на три года, заплатив еще 143 доллара.

На Смоленской площади уже назвали ситуацию с выдачей виз США россиянам катастрофической.