Генассамблея ООН отклонила проект резолюции о сохранении договора о ракетах средней и меньшей дальности
Против проекта, внесенного Россией, проголосовали, в частности, США, Украина и Польша. Поддержали резолюцию Австрия, Белоруссия и Китай.
Напомним, Вашингтон намерен выйти из договора, а Россия пригрозила, что в этом случае возьмет американские пусковые установки в Европе под прицел с тем, чтобы создать паритет.
Комментарии17
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pyco__mypucmo 21 декабря 2018 | 19:34
кончились на планете идиоты с путином договариваться.
seryj_wolk 21 декабря 2018 | 19:40
pyco__mypucmo: Ярко проявилось отношение мирового сообщества к недополюсу, очень желающему слыть полюсом мира. Токсичные изгои, марш в свой лепрозорий!
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 19:46
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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freedommen 21 декабря 2018 | 19:42
Напугал ежа голой ... Этот прицел пиндосы собьют еще до того, как главком что-то решит. Кто-нить подскажите старику, что деменция - это плохо, хотя и незаразно.
hohlomor_ce_garno 21 декабря 2018 | 19:43
pyco__mypucmo: Скоро на планете все кончатся !) Выживут только тараканы ,крысы и хохлы, но эволюция все расставит по своим местам, крысы и тараканы умнее хохлов , так что и хохлам звезда придет !Но хохлам не страшно ,они после смерти попадают в автофекальный райский хутор к своему богу степке бандере и будут жить там вечно ,как завещал вылыкий томас !)))
sensei54 21 декабря 2018 | 19:34
«Россия возьмет американские пусковые установки под прицел»
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Какие установки имеются в виду? Конкретно?
Говори прямо – берем под прицел европейские города.
kreamssdick 21 декабря 2018 | 19:36
sensei54: со своими дочками, сыночками..
svoi216 21 декабря 2018 | 19:37
А американцы возьмут под прицел того кто в них целится.
andre5 21 декабря 2018 | 19:43
Недавно только Лавров пыхтел на тему: ну вот и посмотрим по результатам голосования, кто чистый а кто нет...
Так что, ждём истерики обслуги кремлёвского диктатора, об изобилии "нечистых".
aleksandr39 21 декабря 2018 | 19:44
А как же дома детей и внуков Сережки Лаврова ,Митьки Пескова ,Сережки Железняка ,Пехтина ,Ромки Абрамовича ,Ротенбногов ,Ковальчуков ,Тимченко и других живущих в США и странах Евросоюза ?
polsan 21 декабря 2018 | 20:18
aleksandr39: Вот поэтому как раз - всё это только слова! Зря они столько денег в Европу и США вбухали, чтобы потом бомбить?! )
klink 21 декабря 2018 | 19:51
Россия, как обычно, ЗА вооружённое противостояние.
kreamssdick 21 декабря 2018 | 19:52
И квартиру Брулёва разбомбят? И Лизу Писькову?
alo0000 21 декабря 2018 | 19:52
Ничего нового.Андропов в своё время точно так же реагировал на американские новинки. И - что?
a_buvgrobu 21 декабря 2018 | 19:58
Никому не кажется, что ООН все больше напоминает Лигу Наций? Там все для политесу регулярно появляются и красиво говорят. Но делает каждый все равно то, что считает нужным. К чему вообще на этом ООН внимание заострять?
foma55 21 декабря 2018 | 19:59
Путин давно в тайне разместил ракеты средней дальности вблизи границы с Европой и теперь не хочет терять преимущество первым нанести быстрый удар по объектам в радиусе 2-2.5 тыс. км. Вот поэтому и истерит "караул американцы выходят из договора!".
kuchumka 21 декабря 2018 | 20:04
Когда война то наконец начнется, жахним по всем так жахнем.