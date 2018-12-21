Генассамблея ООН отклонила проект резолюции о сохранении договора о ракетах средней и меньшей дальности

Против проекта, внесенного Россией, проголосовали, в частности, США, Украина и Польша. Поддержали резолюцию Австрия, Белоруссия и Китай.

Напомним, Вашингтон намерен выйти из договора, а Россия пригрозила, что в этом случае возьмет американские пусковые установки в Европе под прицел с тем, чтобы создать паритет.