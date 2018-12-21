Суд в Москве арестовал до 19 февраля бывшего топ-менеджера «Новатэка»
Как передает ТАСС, Владислав Бабийчук обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Детали уголовного дела в суде не уточнили. В самой компании от комментариев воздержались.
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Как передает ТАСС, Владислав Бабийчук обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Детали уголовного дела в суде не уточнили. В самой компании от комментариев воздержались.
Комментарии1
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vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 19:47
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.