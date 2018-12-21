Стоимость проезда на общественном транспорте в Москве со 2-го января повысится
В частности, проезд по карте «Тройка» станет дороже на 2 рубля и составит 38 рублей. Вырастут в цене и проездные «Единый», и безлимитные билеты. Подорожают и льготные месячные билеты для учащихся. Цена разовой поездки не изменится.
Власти Москвы связывают подорожание с инфляцией и ростом цен на электроэнергию, топливо и запчасти. На днях было объявлено о подорожании билетов на пригородные электрички.
Комментарии36
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
alex_melnikov Алексей Мельников 21 декабря 2018 | 19:35
Новогодний подарок от Собянина и Ликсутова всем тем, кто голосовал за Собянина на выборах мэра Москвы.
danko_wudra 21 декабря 2018 | 19:40
alex_melnikov: у тебя есть тройка мельников? А у бабки данко1 из маями?
danko_wudra 21 декабря 2018 | 19:43
alex_melnikov: на 2 рубля. Кошмар какой-то! Меньше пива попьём. И по маямам поездем из кубанщины.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 19:47
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko_wudra 21 декабря 2018 | 19:50
vitaly_qa22: спасибо миха.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 19:48
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
palm_coast 21 декабря 2018 | 20:05
danko_wudra:
Ни корми Лёньку, эховского тролля.
palm_coast 21 декабря 2018 | 19:44
danko_wudra:
У меня есть "Тройка" картина на стене, копия именитого художника. Интересно, она тоже подорожает со 2 числа?
danko_wudra 21 декабря 2018 | 19:45
palm_coast: да на 2 рубля. Можешь перепродавать. Предложи бабушке из маями.
gordy 21 декабря 2018 | 19:48
"Власти Москвы связывают подорожание с инфляцией и ростом цен на электроэнергию, топливо и запчасти."
Так они же не сами дорожают: небось, монополии задирают, а московские власти им потворствуют?
danko_wudra 21 декабря 2018 | 19:52
gordy: человек с открытым ртом? Не бось. Задирают?
romantik56 21 декабря 2018 | 19:56
gordy: У нас отработана великолепная формула для этих целей -- Фома кивает на Герасима,а последний на святого духа... Беспроигрышный вариант.
laz89 21 декабря 2018 | 19:46
Изменения с 2000 года в России путина
Школ
Было: 68 100
Стало: 42 000
Больниц
Было: 10 700
Стало: 5 300
Аварийного жилья
Было: 9.5 млн. кв. м
Стало: 24.6 млн. кв. м
Чиновников
Было: 1 161 500
Стало: 2 172 900
Миллиардеров
Было: 0
Стало: 102
danko_wudra 21 декабря 2018 | 19:48
laz89: и чего остальные вам в хохляндию отправили? Возьмите себе Мельникова. У него нет 2 рублей. Это Собянин виноват.
palm_coast 21 декабря 2018 | 20:15
laz89:
Больниц
Было: 10 100
Стало: 5 300///
Мне это говорит об одном, при Путине нация стала здоровее, и нахрена нужно держать столько больниц.
aleksandr39 21 декабря 2018 | 19:49
danko_wudra: УРА !!!! Молодец президент России Петр Порошенко , выполняет свои майские указы то есть догнать и перегнать Америку .
alex_melnikov Алексей Мельников 21 декабря 2018 | 19:55
danko_wudra
"Тройка" есть у единоросса Пехтина из Майами и его сына, живущего в Майами )
danko_wudra 21 декабря 2018 | 19:57
alex_melnikov: ну правильно. Я с знаком с бабушкой данко, месяцами живет в маями и Нью Йорка и борется с Путиным на волнах эха. Пехтина не знаю. Бабушку знаю.
nelibermot27 21 декабря 2018 | 19:42
alex_melnikov: работать иди, дармоед Мельников, если нет двух лишних рублей, живя в Москве. Ко мне по три раза на дню бомжи и студенты подходят сигареты стреляют, и прикинь, я до сих пор не отказываю. А стоимость одной больше 6 рублей, между прочим.
palm_coast 21 декабря 2018 | 20:17
nelibermot27:
Хамить на Эхе это Лёхино, в этом он дядя.., а работать Мельников мальчик.
zztop1960 21 декабря 2018 | 19:40
А в фашистской Эстонии , во всех городах , общественный транспорт бесплатный , И нефти с газом в Эстонии нет , и минималка в четыре раза больше чем у некогда старшего брата
alo0000 21 декабря 2018 | 19:47
zztop1960: Так они в 90-е цветных металлов на руднике «Ленинградский» столько добыли, что на век хватит, если разумно распоряжаться выручкой.
zztop1960 21 декабря 2018 | 19:58
alo0000: Эстония мировой лидер по ИТ технологиям , Скайп эстонцы придумали , России и не снилось как Эстония ушла вперёд от России и многих стран Европы
alo0000 21 декабря 2018 | 20:01
zztop1960: Вот, мог же ВВП подпитать денежкой эстонскую экономику. А дальше они уж сами... может и нам - так?
fueaqui 21 декабря 2018 | 20:16
zztop1960: Транспорт, если он не пеший, бесплатным быть не может - транспортное средство надо приобрести, обслужить. Эстонцы платят за него, возможно не осознавая этого - своими налогами и сборами, то есть затраты принудительно распределены на всех, вне зависимости от фактического пользования этой услугой. Те, кто пользуются интенсивно - выигрывают, кто мало - проигрывают. Такой вот элемент социальной несправедливости, заимствованной с советских лет (в СССР также транспорт субсидировался - то есть реальная стоимость перевозки была поболее символических 3коп в трамвае/5 коп в автобусе).
Кстати сказать, в Эстонии и нефть, и газ есть - сланцевые. Электроэнергетика ведь на местной добыче и сидит (более 80%).
tv_victim 21 декабря 2018 | 19:40
Цена разовой поездки и так уже за пределом, не так ли, москволибероиды? Шутка ли, через всю Москву можно за 55 рублей проехать! Без пробок, без проблем с парковкой, без ГИБДД...
nelibermot27 21 декабря 2018 | 19:45
tv_victim: ну вообще, разовыми билетами пользуются либо автомобилисты (раз в год спускающиеся в метро), либо транзитники, либо идиоты. Других категорий не знаю (туристы конечно не в счёт)
zztop1960 21 декабря 2018 | 19:46
tv_victim: В 11 из 15 уездов Эстонии пассажиры с начала июля могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Эстония стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте почти на всей территории страны. В Таллине общественный транспорт стал бесплатным еще в 2013 году - но только для жителей города. В отличие от Таллина, общественным транспортом в 11 эстонских уездах, отменивших плату за проезд, могут пользоваться все, независимо от места регистрации, включая туристов. Этот проект финансируется из государственного бюджета.
captainobvious 21 декабря 2018 | 19:53
zztop1960: наверное, Западный административный округ Москвы, численность резидентов которого совпадает с населением всей Эстонии, тоже мог бы, ради прикола, сделать проезд в ОТ бесплатным... но остальные 11 округов Москвы могут не понять и обидеться )))
alo0000 21 декабря 2018 | 19:49
tv_victim: А что, мне такая елочка нравится. Только я за это все заплатил налогами.
captainobvious 21 декабря 2018 | 19:48
желтые жилеты оптом и в розницу, самовывозом из городу Парижу
bratec_kot_voskrese 21 декабря 2018 | 19:50
Было бы удивительно если бы проезд подешевел)))
zztop1960 21 декабря 2018 | 19:52
А , что , в России для учащихся платный проезд ? В Латвии бесплатный и для пенсионеров и инвалидов бесплатный
kuchumka 21 декабря 2018 | 19:54
При Вове дешевел только рубль, а все остальное растет.
vumba 21 декабря 2018 | 19:56
Они еще и издеваются.. "Срок действия билета с момента покупки составит 45 дней, так как большинство пассажиров успевают использовать билет быстрее."
Было уже такое, что билет на 60 поездок действовал только 45 дней. Потом сделали 90 дней, вроде всё хорошо стало.
Ан нет, не ищем лёгких путей- сделали 45 дней, так ещё и дни отсчитывать начали с момента покупки поездок, дык ещё и на 40 отменили. Короче, стало хуже чем в начале десятых. Молодцы.
grs_alx_112018 21 декабря 2018 | 20:18
Да все объясняется очень просто - маржа у слуг народа в евриках и баксах падает 4)) Все, абсолютно все в этом царстве-государстве приявязано вк норме прибыли от углеводородов - даже стоимость подрядов на проруби для полоскания портянок:))