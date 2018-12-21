Стоимость проезда на общественном транспорте в Москве со 2-го января повысится

В частности, проезд по карте «Тройка» станет дороже на 2 рубля и составит 38 рублей. Вырастут в цене и проездные «Единый», и безлимитные билеты. Подорожают и льготные месячные билеты для учащихся. Цена разовой поездки не изменится.

Власти Москвы связывают подорожание с инфляцией и ростом цен на электроэнергию, топливо и запчасти. На днях было объявлено о подорожании билетов на пригородные электрички.