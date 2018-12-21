Россия выслала из страны шведского дипломата
В Стокгольме выразили сожаление в связи с этим решением.
Российские власти потребовали от одного из сотрудников посольства Швеции в Москве покинуть страну. Причиной для этого стал отказ Стокгольма удовлетворить два запроса на выдачу дипломатических виз. Эту информацию агентству ТАСС подтвердили в Министерстве иностранных дел Швеции. В дипломатическом ведомстве отметили, что сожалеют о решении Москвы. Почему россиянам отказали в аккредитации, не уточняется. Не называется также и имя высланного в ответ дипломата, однако, по некоторым данным, речь идет об атташе по культуре при посольстве. Известно, что эту должность занимал Калле Книйвиля, известный журналист, написавший несколько книг о России. В российском МИДе отказались от комментариев.
Напомним, что в марте Швеция стала одной из стран Евросоюза, заявивших о высылке российского дипломата после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
Комментарии7
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kir_pich_101 21 декабря 2018 | 19:09
Спасли страну.
Не пустили к себе очередных отморозков вошьдя с новичком.
naebabchenka_drysch 21 декабря 2018 | 19:23
Надеемся - крепкого пинка под зад этому шведу напоследок прописали? ;-)
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 19:47
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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procto_djon 21 декабря 2018 | 19:16
Запретить всех этих послов! А еще занесут западные ценности на высокодуховную Расеюшку!
mppv 21 декабря 2018 | 19:23
Да уж .... У шведков - жалко ...
canes 21 декабря 2018 | 19:34
скоро еще будет суета по поводу сбитого MH17...
a_buvgrobu 21 декабря 2018 | 19:36
Ну выслали и выслали.. Значит - вонял..