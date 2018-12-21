Россия выслала из страны шведского дипломата

В Стокгольме выразили сожаление в связи с этим решением.

Российские власти потребовали от одного из сотрудников посольства Швеции в Москве покинуть страну. Причиной для этого стал отказ Стокгольма удовлетворить два запроса на выдачу дипломатических виз. Эту информацию агентству ТАСС подтвердили в Министерстве иностранных дел Швеции. В дипломатическом ведомстве отметили, что сожалеют о решении Москвы. Почему россиянам отказали в аккредитации, не уточняется. Не называется также и имя высланного в ответ дипломата, однако, по некоторым данным, речь идет об атташе по культуре при посольстве. Известно, что эту должность занимал Калле Книйвиля, известный журналист, написавший несколько книг о России. В российском МИДе отказались от комментариев.

Напомним, что в марте Швеция стала одной из стран Евросоюза, заявивших о высылке российского дипломата после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.