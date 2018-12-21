Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову госпитализировали в клинику неврозов
Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову госпитализировали в клинику неврозов. Для такого решения нужны были серьезные основания, и защите, наконец, удалось этого добиться. Об этом «Эху» рассказала адвокат Павликовой Ольга Карлова. Перевод из СИЗО под домашний арест и госпитализация – большие успехи, и есть шанс, что защита впредь будет успешно отстаивать права Анны Павликовой, добавила Ольга Карлова.
Комментарии4
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grs_alx_112018 21 декабря 2018 | 19:29
Ну хоть что-то хорошо ;))
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 19:48
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a_buvgrobu 21 декабря 2018 | 19:34
Ах невро-о-о-о-озов.. Так это она не припадочную решила закосить, а так на самом деле у неё и болезней никаких нет, у лошади.. Так не отправить ли её на лечение в психиатрическую клинику ?. Там неврозы хорошо лечат, ещё с советских времен..
delovoy_podolsk 21 декабря 2018 | 20:08
Невиновную молодую девушку доводят до тюрьмы, судят, издеваются ломают жизнь. Кем она станет после всего этого? Она будет ненавидеть этого Путина с его прохвостами как последнюю и конченную мразь на земле. И не надо удивляться потом, как удивлялись русские патриоты, а почему же были русские люди так беспощадны к барам. Охать по поводу жесточайших расправ во время гражданской людей друг с другом. Пусть потом не удивляются, что потомки этой девушки (дай Б-г ей много детей), при удобном случае чпокнут невзначай потомков тех, кто так издевается сейчас над их матерью и бабушкой. Вы думаете в семьях это забывается? Наивно. Люди это не коровы. Вы думаете лично я забыл как мою бабушку чекисты в тюрьму на 7 лет ни за что замуровали? И теперь эти чекисты рассказывают людям какие они хорошие. Мы знаем какие они...
Эти жандармы-чекисты как угодно могут к нам относиться, но с тех пор как они сделали что-то с человеком, и пусть он не в состоянии адекватно ответить сейчас, но рано или поздно ответит. Его проклятие дойдёт. Лично до каждого. Они что, думают им всё с рук сойдёт? Я пишу это, имея в виду простую человеческую месть, растянутая в поколениях. А божий суд? Хочешь или не хочешь, но факт остаётся фактом, большинство потомков палачей невинных людей кончали до странности плохо. Их настигало вырождение. Эти вещи просто необъяснимы с материалистической позиции и простой логики.