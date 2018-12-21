«Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заочно арестован в России»

На этот раз по обвинению в создании преступного сообщества. Браудеру вменяется уход от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и отмывание денег. Ущерб оценивается в 10,5 миллиардов рублей. Как заявил адвокат Браудера Александр Антипов, защита обжалует сегодняшнее решение Тверского суда.

В России Браудер уже заочно осужден по обвинению в ряде тяжких финансовых преступлений. Генпрокуратура несколько лет добивается его выдачи.