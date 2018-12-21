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19:02, 21 декабря 2018

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заочно арестован в России

На этот раз по обвинению в создании преступного сообщества. Браудеру вменяется уход от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и отмывание денег. Ущерб оценивается в 10,5 миллиардов рублей. Как заявил адвокат Браудера Александр Антипов, защита обжалует сегодняшнее решение Тверского суда.

В России Браудер уже заочно осужден по обвинению в ряде тяжких финансовых преступлений. Генпрокуратура несколько лет добивается его выдачи.

Комментарии

10

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askol2016 21 декабря 2018 | 19:08

Жду мультик о том, как Браудера захватывает спецназ, как его судят, и как он в Краснокаменске шьет рукавицы...

book_publisher 21 декабря 2018 | 19:18

- Давайте, уже тогда его заочно расстреляем. И дело с концом... ))

vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 19:48



Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









aladdinov 21 декабря 2018 | 19:19

«Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заочно арестован в России»

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заочно отсидел весь срок и с чистой совестью вышел на свободу. Да здравствует советский суд - самый справедливый суд в мире! Роисся, вперде!

compare 21 декабря 2018 | 19:10

да уже не только "арестован",а и "раздавлен" трактором,вместе с гусиками санкционными,и укрыт этот "пирог",яблоками.польскими)))

blacktape 21 декабря 2018 | 19:11

А заочно расстрелять не пробовали?

sim202_ 21 декабря 2018 | 19:11

Магнитского посмертно посадили - им всё мало.
Привет тов "следователю" Карпову от тов.Степановой
из солнечного Дубая...

rash 21 декабря 2018 | 19:28

А то как же, наша, так называемая, фемида не любит когда её обвиняют преступлениях.

tanber 21 декабря 2018 | 19:30

Ух ты! Ну еще годика через два точно определят что Браудер убив Кеннеди! А то все кто кто кто убил!! Да вот же это Браудер! Уже все смотрят на Путина как на главного клоуна страны но ему все мало! И опять Браудер!

canes 21 декабря 2018 | 19:31

Достал Браудер всех убийц и бандитов во главе с Путиным! Это их денег касается[, это не сбитый MH17, поэтому и такая истерика

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