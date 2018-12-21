Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заочно арестован в России
На этот раз по обвинению в создании преступного сообщества. Браудеру вменяется уход от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и отмывание денег. Ущерб оценивается в 10,5 миллиардов рублей. Как заявил адвокат Браудера Александр Антипов, защита обжалует сегодняшнее решение Тверского суда.
В России Браудер уже заочно осужден по обвинению в ряде тяжких финансовых преступлений. Генпрокуратура несколько лет добивается его выдачи.
Комментарии10
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askol2016 21 декабря 2018 | 19:08
Жду мультик о том, как Браудера захватывает спецназ, как его судят, и как он в Краснокаменске шьет рукавицы...
book_publisher 21 декабря 2018 | 19:18
- Давайте, уже тогда его заочно расстреляем. И дело с концом... ))
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 19:48
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
aladdinov 21 декабря 2018 | 19:19
«Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заочно арестован в России»
Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заочно отсидел весь срок и с чистой совестью вышел на свободу. Да здравствует советский суд - самый справедливый суд в мире! Роисся, вперде!
compare 21 декабря 2018 | 19:10
да уже не только "арестован",а и "раздавлен" трактором,вместе с гусиками санкционными,и укрыт этот "пирог",яблоками.польскими)))
blacktape 21 декабря 2018 | 19:11
А заочно расстрелять не пробовали?
sim202_ 21 декабря 2018 | 19:11
Магнитского посмертно посадили - им всё мало.
Привет тов "следователю" Карпову от тов.Степановой
из солнечного Дубая...
rash 21 декабря 2018 | 19:28
А то как же, наша, так называемая, фемида не любит когда её обвиняют преступлениях.
tanber 21 декабря 2018 | 19:30
Ух ты! Ну еще годика через два точно определят что Браудер убив Кеннеди! А то все кто кто кто убил!! Да вот же это Браудер! Уже все смотрят на Путина как на главного клоуна страны но ему все мало! И опять Браудер!
canes 21 декабря 2018 | 19:31
Достал Браудер всех убийц и бандитов во главе с Путиным! Это их денег касается[, это не сбитый MH17, поэтому и такая истерика