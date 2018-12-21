Совет ЕС ожидаемо продлил экономические санкции в отношении России
Совет ЕС ожидаемо продлил экономические санкции в отношении России. Ограничительные меры будут действовать еще полгода.
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Совет ЕС ожидаемо продлил экономические санкции в отношении России. Ограничительные меры будут действовать еще полгода.
Комментарии15
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alo0000 21 декабря 2018 | 19:08
«Елочка Вам нравится?»
vezdehod1 21 декабря 2018 | 19:46
Россию спасёт только "Пенсионная реформа" - труд до самой смерти покроют все издержки.
procto_djon 21 декабря 2018 | 19:14
Ну, норм! Ведь санкции полезны? Ведь так, духовные?)
andreyoo 21 декабря 2018 | 19:39
procto_djon: Совет ЕС ожидаемо продлил ...
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Хомячки ожидаемо прокомментировали. Скушно!
tv_victim 21 декабря 2018 | 19:43
andreyoo: А как надо? Научи, ура-патриот недоделанный!
andreyoo 21 декабря 2018 | 19:56
tv_victim: Умнее надо. И креативнее.
А то нсбпрут бездарей на джтбру по три рубля десяток.
rodom_neotkuda 21 декабря 2018 | 19:15
ну друзья.. а как иначе
не мешали обворовать пенсионеров.. не мешают и дальше
с января ндс будет больше..
я уверен страна УРААА орать будет
главное, что интересует, когда этот упырь женится
captainobvious 21 декабря 2018 | 20:03
rodom_neotkuda: с января ндс будет больше
неужели, будет такой же, как в соседней Украине? да не может такого быть, это же просто издевательство над народом какое-то, даже и не знаю, что сказать... как страшно жить.
yuryr 21 декабря 2018 | 19:15
ВПОЛНЕ ожидаемо ...
svoi216 21 декабря 2018 | 19:39
Чтоб не забывали тянуть СП - 2
a_buvgrobu 21 декабря 2018 | 19:47
Господи, дай возможность этим деятелям продлевать вечно санкции против России! Может, мы тогда успеем построить самодостаточную и независимую от них экономику. Пусть они навсегда забудут про нас и сдохнут, подавившись своей ненавистью, завистью и злобой. А ещё спаси, нас, Господи, от друзей, небратьев и братьев, а от врагов мы сами спасёмся. Аминь!
klink 21 декабря 2018 | 19:54
По хорошему надо санкции за Крым и Донбасс отменить, а за Керченский пролив наложить.
ai65_qi60 21 декабря 2018 | 19:55
С каждым продлением санкций экономика России всё дальше уходит от мировой экономики. И в итоге слабая экономика России будет полностью зависима от мировой как зависит от мира экономика Северной Кореи и Венесуэлы.
captainobvious 21 декабря 2018 | 20:01
от жеж сцуки, взяли и испортили мне вечер! а ведь я так верил, надеялся, ждал, что уж на этот то раз точно отменят )))
foma55 21 декабря 2018 | 20:02
А Путин им насмешливо: "Да уж введите все санкции какие есть сразу. Мы от них только крепчаем!"