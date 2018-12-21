Генассамблея ООН отклонила проект резолюции о сохранении договора о ракетах средней и меньшей дальности

За проект проголосовали 43 делегата, 46 были против. 78 воздержались. Таким образом две трети голосов, необходимых для одобрения, резолюция не набрала. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход США из этого договора приведет к тому, что Россия возьмет американские пусковые установки в Европе под прицел с тем, чтобы создать паритет.