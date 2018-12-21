Генассамблея ООН отклонила проект резолюции о сохранении договора о ракетах средней и меньшей дальности
За проект проголосовали 43 делегата, 46 были против. 78 воздержались. Таким образом две трети голосов, необходимых для одобрения, резолюция не набрала. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход США из этого договора приведет к тому, что Россия возьмет американские пусковые установки в Европе под прицел с тем, чтобы создать паритет.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 21 декабря 2018 | 19:08
А на фото давно снятые с вооружения и устаревшие ракетки ЗРК С-125.....
askol2016 21 декабря 2018 | 19:13
tv_victim: Ракеты 5В27 еще можно встретить на захолустных окраинах России
naebabchenka_drysch 21 декабря 2018 | 19:21
Евродурачки. Мишени для ядерных атак. Давно пора!
zztop1960 21 декабря 2018 | 19:35
naebabchenka_drysch: Ну да , а твой дом или район не будет целью ? Только если из России улетит одна ракета , то твоему дому штук пять
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 19:49
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
minerr 21 декабря 2018 | 19:35
askol2016: на захолустных окраинах России
-----
Это ты так Украину называешь? "Миротворец" по тебе плачет.
tetriz 21 декабря 2018 | 19:16
Приятно посмотреть, как человечество строит себе крематорий... ^^
pyco__mypucmo 21 декабря 2018 | 19:23
tetriz: оно прозрело, что срашкой договор - это лишь повод плешивому великану лишний раз постебаться. Срал он на все договоры.
minerr 21 декабря 2018 | 19:27
pyco__mypucmo: Поди мнишь себя тараканом или вошью - говорят что только они выживут в ядерной катастрофе.
aleksandr39 21 декабря 2018 | 19:21
Россия хочет ядерную войну ,видно что дела в экономике хуже некуда ,а это спасение для режима
minerr 21 декабря 2018 | 19:31
aleksandr39: США выходит из договора, потому что Россия хочет ядерную войну. Ага... логика полнейшего дегенерата.
aleksandr39 21 декабря 2018 | 19:41
minerr: Все логично ,после взрыва россияне попадут в РАЙ пообещал "великий вождь "
canes 21 декабря 2018 | 19:23
Дожили... стратег - Песков. Он что, будет по своей семье палить?
stanislav1975 21 декабря 2018 | 19:28
Как вы возьмете их на прицел, когда у них колёса и они на них по всей Европе кататься будут?
rodom_neotkuda 21 декабря 2018 | 19:37
ну други мои российские.. готовьтесь
теперь..мало будет на 9 мая детей в военную форму одевать
не переживайте.. эти упыри, стрелять туда, где живут их дети не будут
borisv 21 декабря 2018 | 20:17
В руководстве рф верх взяли совершенно безответственные люди (если их можно называть людьми). Россия всё больше отдаляется от мирового сообщества и кое-кому это по душе. Но эти "люди" действуют исключительно в своих личных интересах. На будущее страны им наплевать. У руля же поставлен безвольный, всецело зависимый от окружения псевдопрезидент. Вот такая вот хреновина...
foma55 21 декабря 2018 | 20:19
Россия давно тайно разместила свои ракеты средней дальности ,чтобы иметь преимущество внезапного и быстрого удара в случае необходимости. Вот поэтому и истерят, и как всегда других обвиняют в своих грехах. Теперь и США поставят ракеты в 8 минутах лёта от Москвы , а если поставят в Харькове то и Путин не успеет добежать до бункера , так и будет там сидеть и трястись от страха за содеянное.