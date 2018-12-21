Алекперов, Михельсон и Тимченко вошли в десятку самых удачливых миллиардеров мира по версии «Форбс»
Вагит Алекперов, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко вошли в десятку самых удачливых миллиардеров мира по версии «Форбс». Общее состояние трех российских миллиардеров выросло за год почти на 12,5 миллиардов долларов, но это лишь половина от того, на сколько увеличилось состояние богатейшего человека планеты, создателя Amazon Джеффа Безоса.
Главным лузером 18-го года «Форбс» назвал основателя Фейсбука Марка Цукерберга. За год он потерял почти 19 миллиардов долларов.
Комментарии4
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tv_victim 21 декабря 2018 | 18:42
Эх, мне бы потерять за год 19 ярдов зелени, при том, что еще вдвое больше осталось....
kuchumka 21 декабря 2018 | 18:50
Айзер, еврей и хохол и все нажились на России к народам которой никакого отношения не имеют.
aleko_1 Александр Королев 21 декабря 2018 | 18:57
kuchumka: Tak Михельсон или Абрамович?
alo0000 21 декабря 2018 | 18:59
А как дела Иванова, Кузнецова и Сидорова в пенсионном списке?