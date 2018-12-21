Алекперов, Михельсон и Тимченко вошли в десятку самых удачливых миллиардеров мира по версии «Форбс»

Вагит Алекперов, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко вошли в десятку самых удачливых миллиардеров мира по версии «Форбс». Общее состояние трех российских миллиардеров выросло за год почти на 12,5 миллиардов долларов, но это лишь половина от того, на сколько увеличилось состояние богатейшего человека планеты, создателя Amazon Джеффа Безоса.

Главным лузером 18-го года «Форбс» назвал основателя Фейсбука Марка Цукерберга. За год он потерял почти 19 миллиардов долларов.