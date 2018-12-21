Россия будет добиваться расследования гибели в колонии во Львове российского гражданина Валерия Иванова
Россия будет добиваться расследования гибели в колонии во Львове российского гражданина Валерия Иванова. По имеющейся на Смоленской площади информации, у погибшего серьезные повреждения, в том числе переломы четырех ребер и закрытая черепно-мозговая травма. В МИДе считают, что это свидетельствует об умышленном убийстве.
По официальной версии украинских властей, Иванов умер от травм, полученных с падения с лестницы-стремянки во время замены лампочки.
Комментарии12
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tv_victim 21 декабря 2018 | 18:39
Пральна! Это главное и первостепенное! А расследование смертей заключенных в своих тюрьмах - дело десятое!
naebabchenka_drysch 21 декабря 2018 | 18:40
Фашистский режим - фашистские тюрьмы. Эх, какеляндия...
tv_victim 21 декабря 2018 | 18:47
naebabchenka_drysch:
Укропитеки всегда были такими. Во время войны - полицаями, в мирное время - вертухаями. Порода. Это не спрячешь.
kir_pich_101 21 декабря 2018 | 18:42
А за что сел?
Не интересно?
Может от этого плясать?
vitek61 21 декабря 2018 | 18:47
kir_pich_101: Это имеет какое-то отношение к обстоятельствам его смерти?
andreyoo 21 декабря 2018 | 18:49
kir_pich_101: А за стт бы ни сел.
Суд приговорил к тюремному заключению, а не к смертной казни путем побоев.
timwlad93 21 декабря 2018 | 18:42
Россия будет добиваться расследования гибели в колонии во Львове российского гражданина Валерия Иванова
Россия будет добиваться расследования гибели в колонии во Львове российского гражданина Валерия Иванова. По имеющейся на Смоленской площади информации, у погибшего серьезные повреждения, в том числе переломы четырех ребер и закрытая черепно-мозговая травма. В МИДе считают, что это свидетельствует об умышленном убийстве.
По официальной версии украинских властей, Иванов умер от травм, полученных с падения с лестницы-стремянки во время замены лампочки.
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Украинская мафия звереет.Значит бешенством заразились.
Будут отстреливать как бешеных собак всю эту украинскую мафию.
pravdatut 21 декабря 2018 | 18:46
Стрелять по украинским морякам хватает дури, уйти с Лугандонии ума нет. Посмотрим.
perestarok 21 декабря 2018 | 18:50
pravdatut: "Стрелять по украинским морякам хватает дури, уйти с Лугандонии ума нет"
С Лугандонии надо уходить во Львов. Единственная дорога.
region62 21 декабря 2018 | 18:57
perestarok: Львов-это Лемберг.Польша.До Днепра-Россия.Закарпатье ,Буковина и прочее-Румыния и Венгрия.
perestarok 21 декабря 2018 | 18:48
"Россия будет добиваться расследования гибели в колонии во Львове российского гражданина Валерия Иванова"
Так он сам виноват. Стал менять лампочку в камере и 16 раз упал при этом.
jetsam 21 декабря 2018 | 18:55
да прям уж....
он, как магницкий - сам себя убил.
только не люминием, а чугуниевой лестницей. по голове. несколько раз.
мне так карлос сказал. который видел, как волошин на Су сшибает
эту лестницу. она еще распятого мальчика убила.
она же на спутниковом фото, как оказалось, аж 800 метровой высоты.
с нее упасть - плевое дело. ветром сдуло. от движка Су.
это петрова и боширова надо привлечь. они там рядом на лестнице
на солсбереЦкий шпиль лезли. совсем рядом. должны были увидеть.
чай не новички в альпинизме...