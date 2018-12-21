Россия будет добиваться расследования гибели в колонии во Львове российского гражданина Валерия Иванова. По имеющейся на Смоленской площади информации, у погибшего серьезные повреждения, в том числе переломы четырех ребер и закрытая черепно-мозговая травма. В МИДе считают, что это свидетельствует об умышленном убийстве.

По официальной версии украинских властей, Иванов умер от травм, полученных с падения с лестницы-стремянки во время замены лампочки.