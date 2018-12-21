Полиция Вены не подтверждает задержание подозреваемого в стрельбе в центре города. Операция по розыску преступника продолжается. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы у одного из ресторанов один человек убит, еще один ранен. Угрозу теракта полиция исключает и считает, что стрельба у ресторана имела криминальную подоплеку.