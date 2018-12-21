Инспекторы ВАДА приедут в Москву еще раз

Таков главный итог визита представителей агентства в московскую антидопинговую лабораторию.

Это был второй визит допингоборцев. Первый, который состоялся 28 ноября, носил предварительный характер. Сейчас группа во главе с испанцем Хосе-Антони Паскуалем была допущена непосредственно в лабораторию и работала там три дня. На данном этапе важен был сам факт допуска. В конце сентября Всемирное антидопинговое агентство восстановило в правах свое российское подразделение, оговорив, что до нового года представителям агентства должен быть открыт доступ к данным лаборатории, которые могут поставить точку в истории допингового скандала. При этом теоретически Россия может лишиться еще некоторого количества медалей и славных имен в новейшей истории спорта.

Решение ВАДА вызвало на Западе настоящий шок и неприятие с последующими обвинениями в продажности и прочих грехах. Тем не менее, последнее условие выполнено, но эксперты вернутся в Москву, чтобы закончить работу. Когда это произойдет пока неизвестно. Министр спорта Павел Колобков заявил, что члены комиссии остались довольны визитом. Теперь им предстоит определить круг подозрительных проб и перепроверить их. Эта работа должна завершиться к лету будущего года.



Российское антидопинговое агентство было лишено статуса три горда назад по итогам скандала с российскими легкоатлетами.