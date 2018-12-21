Следствие предъявило окончательное обвинение футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

В нем статья о побоях дополнилась еще и обвинением в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Это подтвердили сегодня в следственном управлении столичного главка полиции.

Следствие поменяло квалификацию действий нападающего «Зенита» Кокорина и полузащитнику «Краснодара» Мамаева. Основанием для переквалификации стали результаты медицинской экспертизы. Об этом сообщил сегодня адвокат Кокорина Вячеслав Барик. При этом по его словам, следственные действия по делу не завершены, а к ознакомлению с материалами защита не приступала. Максимальный срок наказания по обеим предъявленным статьям – побои и легкий вред здоровью — два года лишения свободы. Поэтому переквалификация на максимальном сроке наказания футболистам не отразится. А вот за хулиганство максимальная планка – 7 лет. Таковы последствия памятного вечера 8 октября когда футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и игроком одной из низших лиг Александром Протасовицким в центре столицы стали участниками сразу двух конфликтов. Сначала у гостиницы «Пекин» избили водителя «Мерседеса ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Они разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Чуть позже в кафе на Большой Никитской спортсмены вступили в словесное и рукопашное столкновение с директором одного из департаментов Минпромторга Денисом Паком. Тогда под руку им попался еще и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Что касается времени, проведенного в СИЗО, то как минимум один из игроков – Александр Кокорин, активно стал демонстрировать интерес к религиозному чтению. Он, по данным Р-Спорт, все чаще заявляет о желании видеться со священником.

Защита футболистов утверждает, что пока обвинения в их адрес не носят окончательного характера, а к следователям адвокатов вызвали на следующей неделе.