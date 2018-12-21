Приток мигрантов в Россию перестал компенсировать естественную убыль населения
Приток мигрантов в Россию перестал компенсировать естественную убыль населения, — следует из данных Росстата. По итогам 2018-го года, впервые за десять лет, численность населения России сократится, — пишет РБК.
Комментарии7
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danko1 21 декабря 2018 | 18:29
А Путин вчера нагло врал о численности населения России в 160 млн., когда меньше 147.
Видно, уже Беларусь приплюсовал.
Да и смертность растет по регионам и продолжительность жизни падает. А врали о том, что продолжительность жизни растет специально, чтобы обосновать повышение пенсионного возраста.
andreyoo 21 декабря 2018 | 18:51
danko1: А ты уже вторые сутки один и тот жп пост лепишь.
lenin3 21 декабря 2018 | 18:30
Хотите,как в Париже?Через несколько лет компенсирующие убыль населения мигранты-муслимы вам устроят типа Варфоломеевской ночи,и опять будут резать христиан...
seryj_wolk 21 декабря 2018 | 18:57
lenin3: Дефицит рфиков миллионов в двести легко может покрыть Китай. Он просто ждет, когда труп рфии проплывет вниз по течению Амура.
arye_11 21 декабря 2018 | 18:31
Демография - наука изучающая процессы, растянутые на долгие десятилетия.
Вот и начинает реально сказываться "великое сталинское 30-летие".
Взял с сохой, оставил с бомбой, только людишек истреблял так активно, что и через 80 лет этнос никак прийти в себя не может
ansata 21 декабря 2018 | 18:34
Да и приток таких мигрантов. что задаром не нать.
andreyoo 21 декабря 2018 | 18:54
ansata: Отчего же. Вокруг очень много бывших украинских граждан.
Да и "наши" узбеки не хуже "французких" арабов.