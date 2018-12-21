Судебные приставы заморозили банковские счета координатора петербургского штаба Алексея Навального Дениса Михайлова
Администрация Петербурга хочет получить с оппозиционера без малого одиннадцать миллионов рублей за якобы вытоптанный «кизильщик» и другие растения.
Судебные приставы заморозили банковские счета и арестовали имущество главы петербургского штаба Алексея Навального Дениса Михайлова. Об этом молодой человек сообщил сегодня в видеоблоге штаба. На банковских счетах Михайлова значится сумма почти в минус одиннадцать миллионов рублей. Также судебные исполнители арестовали долю Михайлова в квартире. Оппозиционер считает, что его продолжают запугивать за политическую деятельность. В этом году Михайлов провел сто пять суток в спецприемнике за то, что организовал и участвовал в несогласованных протестных митингах.
Напомним, осенью городская прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с Михайлова почти одиннадцать миллионов рублей. Якобы участники несанкционированной акции «Он нам не царь» пятого мая этого года вытоптали пятьдесят пять роз, шестьдесят квадратных метров виолы и сто семьдесят пять кустарников некого «кизильщика» — так написано в иске. К слову, объем иска — три сотни страниц.
Похожим способом в этом году приставы помешали Алексею Навальному вылететь заграницу, требуя оплатить штраф по делу «Кировлеса».
Комментарии8
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vis_a_vis 21 декабря 2018 | 18:32
\\ Якобы участники несанкционированной акции «Он нам не царь» пятого мая этого года вытоптали пятьдесят пять роз, шестьдесят квадратных метров виолы и сто семьдесят пять кустарников некого «кизильщика» — так написано в иске. К слову, объем иска — три сотни страниц. //
"Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка...замшевая… Три. Куртки." (с)
parasuk_ 21 декабря 2018 | 18:34
Интересно, поможет навальный своему холую материально или предоставит самому решать свои финансовые проблемы. Наш лёха скуповат, но и начальник штаба это не рядовой хомячок :)
alo0000 21 декабря 2018 | 18:56
parasuk_: А Вы не интересуйтесь чужими деньгами. В чужом кармане всегда ... толще.
danko1 21 декабря 2018 | 18:35
Наглость вранья и жажда наживы чиновников зашкаливает . Как и абсурдность решения судов.
А пусть докажут, что эти растения были и почему так дорого стоит их посадка, многократно превышающая разумные цены. И кто их вытоптал, если они действительно были не только на бумаге?
parasuk_ 21 декабря 2018 | 18:38
danko1: Не, навальнята действительно ведут себя как свиньи. Их даже прохожие били
danko1 21 декабря 2018 | 18:48
parasuk_: Как свиньи себя ведут на путингах путриоты, бросая выданные чужие портреты на марше бессмертного полка на землю по окончании акции, а на дороге сотни флажков российских брошены, которые подметали потом "клоуны" на ходулях, что телекамеры зафиксировали.
А после акций оппозиции и окурков на земле никогда нет, тем более вытоптанных цветников.
vis_a_vis 21 декабря 2018 | 18:39
\\ danko1: почему так дорого стоит их посадка, многократно превышающая разумные цены. //
Ну не могут остановиться, даже на этом своровать хотят!
sasass 21 декабря 2018 | 18:56
Грабеж на большой дороге...