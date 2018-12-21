Судебные приставы заморозили банковские счета координатора петербургского штаба Алексея Навального Дениса Михайлова

Администрация Петербурга хочет получить с оппозиционера без малого одиннадцать миллионов рублей за якобы вытоптанный «кизильщик» и другие растения.

Судебные приставы заморозили банковские счета и арестовали имущество главы петербургского штаба Алексея Навального Дениса Михайлова. Об этом молодой человек сообщил сегодня в видеоблоге штаба. На банковских счетах Михайлова значится сумма почти в минус одиннадцать миллионов рублей. Также судебные исполнители арестовали долю Михайлова в квартире. Оппозиционер считает, что его продолжают запугивать за политическую деятельность. В этом году Михайлов провел сто пять суток в спецприемнике за то, что организовал и участвовал в несогласованных протестных митингах.

Напомним, осенью городская прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с Михайлова почти одиннадцать миллионов рублей. Якобы участники несанкционированной акции «Он нам не царь» пятого мая этого года вытоптали пятьдесят пять роз, шестьдесят квадратных метров виолы и сто семьдесят пять кустарников некого «кизильщика» — так написано в иске. К слову, объем иска — три сотни страниц.

Похожим способом в этом году приставы помешали Алексею Навальному вылететь заграницу, требуя оплатить штраф по делу «Кировлеса».