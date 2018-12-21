Дональд Трамп объявил о грядущей отставке главы Пентагона

Причиной стали разногласия по целому ряду вопросов.

Дональд Трамп поблагодарил генерала Джима Мэттиса за службу стране и отметил его помощь в том, чтобы «союзники и другие страны платили свою долю по военным обязательствам». Минуты спустя было опубликовано письмо об отставке Мэттиса, написанное им на полутора страницах. Генерал заявил о том, что всегда был убежден, что сила США как нации неразрывно связана со всеобъемлющей системой союзов и партнерств. Не считая, «что США должны быть мировым полицейским, я строго стою на своих взглядах о том, что к союзникам мы должны относиться с уважением, а на враждебных субъектов и стратегических соперников смотреть незатуманенным взглядом». Мэттис упоминает Россию и Китай (как враждебного субъекта и стратегического соперника соответственно), говоря о том, что обе страны хотят изменить мир в соответствии со своими авторитарными моделями.

И наконец, заявил генерал мы «должны прилагать все усилия к тому, чтобы усиливать международный порядок, от которого зависят наша безопасность, процветание и ценности, и сохраняя солидарность с нашими союзниками, мы только усиливаем себя».

Заявление Мэттиса об отставке состоялось на следующий день после того, как Трамп, ни с кем не посоветовавшись и не предупредив, заявил о немедленном и полном выводе американских войск из Сирии. Пентагон был против до последнего и настаивал хотя бы на постепенном выводе контингента, потому что действия Трампа ставят под удар курдские войска в Сирии, по которым президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил на прошлой неделе нанести удар.



Действия Трампа по Сирии раскритиковали и некоторые республиканцы, включая лоялистов Тома Коттона и Линдси Грэма, а также Марко Рубио, но они занимают жесткую ястребиную позицию по Ирану, потому выступали за присутствие американских войск в Сирии.

Генерал Джим Мэттис стал уже четвертым высокопоставленным генералом, который уходит из Администрации Трампа или которого увольняет президент США: ранее свои должности покинули советники по национальной безопасности Майкл Флинн и Эйч Ар Макмастер, а глава Администрации Трампа генерал Джон Келли уходит в этом году.

Нового главу Пентагона Трамп обещал назвать в ближайшее время.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации сообщило, что в течение нескольких недель Трамп начнет вывод войск из Афганистана.

Объявление о выводе американских войск из Сирии, действительно, было встречено с явным неодобрением. И главным противником этой идеи был именно Джеймс Мэттис, который до последнего пытался убедить Дональда Трампа не принимать это решение, — пишет The New York Times. В публикации со ссылкой на информацию от сотрудников Белого Дома говорится, что уже зная про готовящееся решение, Мэттис приехал в Белый Дом с уже написанным заявлением об увольнении. Но всё-таки решил провести разговор с Дональдом Трампом и объяснить ему важность сохранения контингента в Сирии. Но это ему не удалось, отмечает газета. Впереди, не исключено, и «решение о выводе войск из Афганистана».

Телеканал CNN приводит слова кадровых военных и экспертов, которые выступают против решения Трампа и при этом замечают, что теперь не ясно, кто займёт пост главы Минобороны США, так как все более-менее авторитетные генералы поддержали в этом споре Мэттиса. В Вашингтоне царит атмосфера потрясения, скорби и испуга, — говорится в репортаже. Все это — последствия ухода бешеного пса, как его называли за поведение на войне — Мэттиса. У него было ещё прозвище: Боевой Монах. Но при этом, как отмечает The Washington Post, уже в эпоху Трампа, его в противовес Верховному главнокомандующему, стали называть Верховным успокоителем. Именно Мэттис, утверждает издание The Atlantic, играл роль в сохранении баланса и был гарантом безопасности, чтобы Трамп такого не вытворял. Именно он мог в открытой дискуссии противостоять хозяину Овального кабинета.

Журнал идёт дальше и пишет, что эта отставка — чёрная метка действующему президенту. «Больше никаких отговорок и предлогов. Конгресс должен понять всю правду о Трампе,» — говорится в статье. Ведь именно конгресс должен будет утверждать нового главу Пентагона. Трамп, на самом деле, за два года потеряла как минимум с десяток ключевых игроков своей администрации. Одни газеты называют это «чехардой в администрации», а Bloomberg начинает свою аналитическую статью с пассажа: «Трамп, наверное, это не заметил, но всё его президентство, судя по всему, летит к чертям».

Официально пост главы Пентагона Джеймс Мэттис покинет в конце февраля следующего года.