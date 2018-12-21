Возле ресторана в центре Вены несколько часов назад произошла стрельба

Один человек погиб. В австрийской столице проходит операция по поимке преступника.

Два человека с огнестрельными ранениями были обнаружены сегодня днем в популярном среди туристов районе Вены близ ресторана «Фиглмюллер», рапортовала австрийская полиция в Twitter. Один человек от полученных ранений скончался на месте, второго пострадавшего доставили в больницу, сообщили спасательные службы, преступник скрылся. Инцидент произошел после полудня (около 15.30 по московскому времени), район сразу же оцепили силы правопорядка.

Что именно случилось, пока неясно. Но полиция сомневается, что речь идет о теракте. Правоохранители не исключают, что дело связано с заказным убийством. По словам очевидцев, они услышали не меньше пяти выстрелов, после этого вокруг началась паника, передает местная газета «Kurier». Издание также опубликовало видеозапись, на которой видно, как двое полицейских уводят мужчину, закованного в наручники, о задержании также сообщил местный телеканал, однако полиция эту информацию опровергла. Стрелявший скрылся с места преступления – в городе идет масштабная спецоперация по его поискам. В ней задействовано антитеррористическое подразделение специального назначения Австрии «Кобра», наблюдение ведут в том числе с вертолетов.

В центре Вены перекрыты многие улицы, сообщает агентство ТАСС. В полиции подчеркивают, что никакой опасности для жителей города в настоящий момент нет.