Уильяма Браудера заочно арестовали по новому обвинению
На сей раз международному финансисту вменяется организация преступного сообщества.
Решением Тверского суда Москвы Уильям Браудер был арестован на два месяца, срок будет исчисляться с момента экстрадиции обвиняемого. Об этом говорится в решении судьи Алексея Криворучко, которое цитирует «Интерфакс». Основателю фонда Hermitage Capital предъявлено обвинение по статье об организации преступного сообщества с использованием служебного положения. По версии следствия, Браудер возглавил эту группу в период после 1 января 1997 года. В течение десятка лет злоумышленники совершали экономические преступления, в их числе зафиксированы факты мошенничества и уклонения от уплаты налогов. Украденные деньги подозреваемые якобы «отмывали» за рубежом, в том числе на Кипре, в Швейцарии и других странах. Ущерб российскому бюджету от их действий превышает 10 миллиардов рублей.
Адвокат Браудера Александр Антипов заявил, что обязательно обжалует решение о заочном аресте. По словам защитника, его поверенный не был уведомлен о предъявлении ему нового обвинения и о назначенном заседании суда.
О расследовании в отношении Браудера по этому делу Генпрокуратура объявила на пресс-конференции в ноябре этого года. Тогда же представители ведомства рассказали, что не исключают версию об отравлении юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского диверсионными химическими веществами. По оценке ведомства, за этим также мог стоять Браудер, но обвинений ему пока не предъявляли.
Ранее инвестор уже дважды был осужден заочно в России. Его признали виновным в неуплате налогов и преднамеренном банкротстве и приговорили к девяти годам лишения свободы.
Российские власти неоднократно пыталась добиться выдачи Браудера по линии Интерпола, но эти запросы не были удовлетворены.
Комментарии18
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edward_sakash 21 декабря 2018 | 18:10
И заочно убили в Бутырке, надо полагать?
Какие мудаки сидят в Кремле!
post_v 21 декабря 2018 | 18:16
edward_sakash:
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заочно арестовали
заочно осудили
заочно расстреляли
заочно похоронили?
evgolius7 21 декабря 2018 | 18:17
Ущерб российскому бюджету от их действий превышает 10 миллиардов рублей.
Как же хохочут патриоты Сердюков и тёлка его Васильева....
И как же топчут ножками патриоты Пригожина
seryj_wolk 21 декабря 2018 | 18:18
evgolius7: Догадываюсь, какую часть тела Браудеру арестовали.
ura_123 21 декабря 2018 | 18:27
evgolius7: Позвольте поправить? Не топчут ножками,а ножками сучат! Пригожинские такие сучата)))
ugiazov 21 декабря 2018 | 18:12
Браудер уже заочно всё отсидел. Пора бы тверскому суд успокоиться.
vis_a_vis 21 декабря 2018 | 18:25
ugiazov: Тверской суд вынес Браудеру новое, 395-е серьезное предупреждение...
kadetkl 21 декабря 2018 | 18:14
"Уильяму Браудеру заочно арестовали по новому обвинению". Пол поменял или п...р по жизни? Не зря Фрейд оговорки собирал.
tv_victim 21 декабря 2018 | 18:14
"Уильяму Браудеру заочно арестовали по новому обвинению"
Бедная Уильяма! И не знал, что она молдаванка...
kir_pich_101 21 декабря 2018 | 18:17
Криворучко...
Какое меткое определение всей судебной системе!
starokozlovicky2gus 21 декабря 2018 | 18:17
Исаака Ньютона в Роисси заочно приговорили к расстрелу из крупнокалиберного пулемета и затаптыванию ментовскими ботинками. Приговор заочно приведен в исполнение, чтобы не мешал нам, сука, катиться дальше в средневековье.
valtameri 21 декабря 2018 | 18:18
А Путина по делу Солье уже отмазали?
dr_nemos 21 декабря 2018 | 18:18
бред путинских судов войдет в учебники по праву, как характерная черта идиотизма авторитарных режимов.
stanislav1975 21 декабря 2018 | 18:27
Браудера - женщина?
tv_victim 21 декабря 2018 | 18:37
stanislav1975: Их там не поймешь... Тем более по "Йеховским" новостям....
ed10075 21 декабря 2018 | 18:29
Арестовывать заочно - стало похожим на навязчивую идею.
Криворучко - это символично.
duni 21 декабря 2018 | 18:30
Ему холодно или жарко?
alger 21 декабря 2018 | 18:39
потом заочно оправдают
и заочно дадут Героя России посмертно.
а пока - кокса нет, галоперидол не помогает, может иглоукалывание поможет
или просто соединить дурдом и суд, чтобы врачей по городу не гонять