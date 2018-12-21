Уильяма Браудера заочно арестовали по новому обвинению

На сей раз международному финансисту вменяется организация преступного сообщества.

Решением Тверского суда Москвы Уильям Браудер был арестован на два месяца, срок будет исчисляться с момента экстрадиции обвиняемого. Об этом говорится в решении судьи Алексея Криворучко, которое цитирует «Интерфакс». Основателю фонда Hermitage Capital предъявлено обвинение по статье об организации преступного сообщества с использованием служебного положения. По версии следствия, Браудер возглавил эту группу в период после 1 января 1997 года. В течение десятка лет злоумышленники совершали экономические преступления, в их числе зафиксированы факты мошенничества и уклонения от уплаты налогов. Украденные деньги подозреваемые якобы «отмывали» за рубежом, в том числе на Кипре, в Швейцарии и других странах. Ущерб российскому бюджету от их действий превышает 10 миллиардов рублей.

Адвокат Браудера Александр Антипов заявил, что обязательно обжалует решение о заочном аресте. По словам защитника, его поверенный не был уведомлен о предъявлении ему нового обвинения и о назначенном заседании суда.

О расследовании в отношении Браудера по этому делу Генпрокуратура объявила на пресс-конференции в ноябре этого года. Тогда же представители ведомства рассказали, что не исключают версию об отравлении юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского диверсионными химическими веществами. По оценке ведомства, за этим также мог стоять Браудер, но обвинений ему пока не предъявляли.

Ранее инвестор уже дважды был осужден заочно в России. Его признали виновным в неуплате налогов и преднамеренном банкротстве и приговорили к девяти годам лишения свободы.

Российские власти неоднократно пыталась добиться выдачи Браудера по линии Интерпола, но эти запросы не были удовлетворены.