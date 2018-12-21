Росгвардия намерена подать на РБК в суд

Поводом стали две публикации, которые касаются нарушений при поставках для ведомства продуктов. Там журналистов обвинили в искажении действительности и отказе опубликовать официальное письмо силовиков с разъяснениями.

В нашумевшей истории Росгвардии против Алексея Навального, который первый рассказал о поставках в этом году по завышенным ценам продуктов сотрудникам федеральной службы, появился второй эпизод. Росгвардия против РБК. Претензии касаются публикаций, которые вышли около полутора недель назад. Позиция ведомства Золотова: журналисты РБК сначала дали цитата «ложную информацию», затем в материале о том, что Росгвардия начала внутреннее расследование по фактам поставок не стали публиковать разъяснения, которые она направила в редакцию издания. А вместо этого, как утверждают подчинённые человека, обещавшего сделать отбивную из Алексея Навального, РБК продолжил искажать информацию. Росгвардия утверждает, что не покупала у крымского мясокомбината «Дружба народов» продукты для своих сотрудников по завышенным ценам, а напротив всеми силами борется с поставками фальсифицированных продуктов по ценам заниженным. Это разные вещи. Кроме того, ведомство настаивает: оно никогда не сотрудничало с Гатчинским мясокомбинатом. По версии РБК это предприятие снабжало продуктами силовиков до того как единственным поставщиком стал комбинат в Крыму. В первой публикации, вызвавшей недовольство росгвардейцев, шла речь о том, что ФСБ ещё до расследования Навального заинтересовалось крымским предприятием. По информации РБК прежний поставщик никуда не делся. Росгвардейцы продолжают питаться сардельками и сосисками Гатчинского комбината, которые через ещё один комбинат поступают на Дружбу народов. И тот в несколько раз завышает цены. Росгвардия уверяет, что в письме РБК разъяснила, что никаких договоров с Гатчинским мясокомбинатом не заключала. Но журналисты в следующей публикации по этой теме это разъяснение Росгвардии не опубликовали, утверждают силовики. Ведомство Золотова также обвиняет издание в публикации не соответствующих действительности данных из неофициальных источников, хотя есть общедоступная база — единая система госзакупок России.

Действия журналистов РБК в Росгвардии считают давлением на суд. Поскольку в те дни в суд был подан иск Золотова к Навальному. Люблинский суд нашёл в жалобе нарушения и её не принял. Золотову нужно устранить ошибки до 9 января. В чем будут состоять требования Росгвардии к изданию, в заявлении пресс-службы не указано.

В РБК агентству RNS сказали, что пока не видели судебных документов и подчеркнули, что подчиняются закону «О СМИ».