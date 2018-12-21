Роскомнадзор начал проверку BBC на предмет соответствия российскому законодательству

У некоторых российских ведомств есть претензии к содержанию конкретных передач, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Проверку в BBC можно считать ответной реакцией России на обвинение в адрес канала RT в Великобритании. Накануне британский медиарегулятор Ofcom объявил о нарушениях. Утверждается, что в семи программах RT, выходивших в марте-апреле этого года, не соблюдались принципы объективности. Программы были посвящены, в частности, отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии.

Предупреждение сделано на ровном месте, весомых причин просто нет, — считает главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Британский медиарегулятор пока не принял решение о санкциях в отношении RT. Каналу могут назначить штраф или отозвать лицензию на вещание в Великобритании.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя решение проверить BBC, отметила: «давно пора». По ее мнению, цитирую: «грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа». Пресс-служба BBC в свою очередь сообщила, что в России, как и в других странах мира, корпорация предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и законов.

Мера в отношении BBC – неадекватная реакция на обвинение канала RT в Британии. Российское СМИ, в отличие от британского, неоднократно транслировало ложные сведения, — считает журналист немецкого телеканала Ost-West Борис Райтшустер. По мнению журналиста, с таким же успехом можно сравнивать убийцу и хирурга, ведь у обоих есть нож, они режут людей и в обоих случаях человек может умереть.