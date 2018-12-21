Роскомнадзор начал проверку BBC на предмет соответствия российскому законодательству
У некоторых российских ведомств есть претензии к содержанию конкретных передач, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Проверку в BBC можно считать ответной реакцией России на обвинение в адрес канала RT в Великобритании. Накануне британский медиарегулятор Ofcom объявил о нарушениях. Утверждается, что в семи программах RT, выходивших в марте-апреле этого года, не соблюдались принципы объективности. Программы были посвящены, в частности, отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии.
Предупреждение сделано на ровном месте, весомых причин просто нет, — считает главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Британский медиарегулятор пока не принял решение о санкциях в отношении RT. Каналу могут назначить штраф или отозвать лицензию на вещание в Великобритании.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя решение проверить BBC, отметила: «давно пора». По ее мнению, цитирую: «грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа». Пресс-служба BBC в свою очередь сообщила, что в России, как и в других странах мира, корпорация предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и законов.
Мера в отношении BBC – неадекватная реакция на обвинение канала RT в Британии. Российское СМИ, в отличие от британского, неоднократно транслировало ложные сведения, — считает журналист немецкого телеканала Ost-West Борис Райтшустер. По мнению журналиста, с таким же успехом можно сравнивать убийцу и хирурга, ведь у обоих есть нож, они режут людей и в обоих случаях человек может умереть.
Комментарии9
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kir_pich_101 21 декабря 2018 | 18:11
Не ну вообще оборзели!
Какое ваше собачье дело, как они освещают события?
Правда глаза колет?
Выколите их нафиг и заодно отрежте себе язык!
danko1 21 декабря 2018 | 18:12
А уж сколько претензий к самому Пескову, лжецу, взяточнику, коррупционеру и экстремисту.
По многим статьям ему место на зоне.
tv_victim 21 декабря 2018 | 18:12
осподя! А Военно-Воздушные Силы-то чем не угодили?
ura_123 21 декабря 2018 | 18:19
tv_victim: +100500)))))
ura_123 21 декабря 2018 | 18:21
Неоднократно пойманная на лжи симоняша жжёт нипадецки)))
solonko 21 декабря 2018 | 18:22
Разница между британским и российским правосудием.
В Великобритании: нарушение -> расследование -> наказание.
В России: наказание -> расследование -> нарушение.
Что мы в данном конкретном случае и наблюдаем.
post_v 21 декабря 2018 | 18:38
solonko:
...наказание -> расследование -> нарушение.
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как в старом анекдоте про гаишника - "моя семья не может ждать, пока вы нарушите правила"
rodom_neotkuda 21 декабря 2018 | 18:30
всё дело в том, друзья
что ни у бибиси или у голоса германии нет АБСОЛЮТНО никаких задач осквернить или обелить ваших воров
мыж как чукчи.. что видим тто поем )
подумайте сами.. зачем им? вам же хорошо.. так почему нельзя всем говорить, как вам хорошо
fedor57 21 декабря 2018 | 18:39
Разница бежду BBC и RT в том, что BBC свободное независимое СМИ, а RT российская пропаганидстская госконтора не имеющая никакого отношения к журналистике, занимающаяся ложью и дезинформацией на бюджетные деньги.