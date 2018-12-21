Правозащитника Льва Пономарева освободили после 16 суток административного ареста
Правозащитник Лев Пономарев вышел на свбоду после административного ареста. Правда, его выпустили не из спецприемника №1, где он отбывал наказание, а из ОВД «Мещанское». Как рассказал сам Пономарев, его насильно перевезли в ОВД и ровно в 10 утра с сумками вышвырнули на улицу. Правозащитник возмущен действиями полиции и намерен обратиться в суд.
В Кремле заявили, что информация о нарушениях нуждается в проверке. Президенту об этом пока не докладывали. Сам Путин заявил накануне в ходе большой пресс-конференции, что не хочет подвергать сомнениям решение судебных инстанций и не сомневается в справедливости решения, которое суд принял по делу Пономарева.
Полицейские имели право выпустить Пономарева из ОВД, а не из изолятора временного содержания. Такие ситуации случались и раньше, — сказал «Эху» председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Вадим Горшенин.
Освобождение правозащитника Льва Пономарева подобным образом, — это попытка оскорбить. Её предприняли в руководстве полиции, — сказал в эфире «Эха» член СПЧ Николай Сванидзе. Он подчеркнул, что за подобное отношение к задержанным в суд подать нельзя.
Стоит напомнить, что Пономарев отбывал наказание за репост сообщения о несогласованной акции в поддержку фигурантов дела Сети и «Нового величия». Суд первой инстанции назначил 77-летнему Пономареву 25 суток ареста, однако позже Мосгорсуд сократил срок до 16 суток.
Комментарии10
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post_v 21 декабря 2018 | 18:06
насчет невмешательства президента:
президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» причисление свидетелей Иеговы к экстремистским организациям и призвал «внимательно с этим разобраться». На заседании Совета по правам человека он пообещал, что изучит вопрос вместе с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. (официальный сайт президента)
Но ведь Верховный суд РФ своим решением от 20 апреля 2017 года признал экстремистской деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» и всех его региональных отделений и запретил их работу.
Следовательно, президент Путин назвал "полной чушью" решение Верховного суда РФ…
sokal123 21 декабря 2018 | 18:09
post_v: Фашисты проклятые.
vis_a_vis 21 декабря 2018 | 18:17
\\ Стоит напомнить, что Пономарев отбывал наказание за репост сообщения о несогласованной акции в поддержку фигурантов дела Сети и «Нового величия». //
В Королевстве Кривых Зеркал он - самый страшный преступник...
hz6691 21 декабря 2018 | 18:16
post_v: Не решение суда, а приказ, на основании которого решение выносилось.
poluputing 21 декабря 2018 | 18:07
В рейхе граждан уважать не принято
kazlevich1949 21 декабря 2018 | 18:10
Ну таки старику лишний раз на морозе дают понять - "а в тюрьме сейчас макароны", тепло, светло и мухи не кусают.
creta 21 декабря 2018 | 18:14
А пинка хорошего лёвке дали, когда ....вышвыривает с сумками на улицу...??? М-да, обмельчал нынче кгававый хыжим.... А-ха-ха...
rodom_neotkuda 21 декабря 2018 | 18:21
ув. клоуны, на зарплате на высер
ну вы же понимаете, что упырь может и наворовал на 5 жизней вперед, но вторую жизнь он всё равно себе не купит
мне вот интересно, когда он сдохнет, вы сбежите?.. есть куда? или быстренько перекраситесь и начнёте скулить, что дескать заставляли.. дети есть хотели.. etc
ваши персоналии будут известны.. рано или поздно.. надеюсь вы это, если не совсем дебилы, понимаете
я не знаю.. не понимаю, что вами движет.. я в инте с фидо..
creta 21 декабря 2018 | 18:45
rodom_neotkuda: ...ваши персоналии будут известны.. рано или поздно.. надеюсь вы это, если не совсем дебилы, понимаете...
Только у нас в России при нынешней власти такая поганка как ты может угрожать нормальным людям. Будь ВВП пожёстче, такие как вы в лучшем случае сидели в Сибире и не вякали тут. Уяснил...
P.S. Высоцкого с авки убери - не позорься, шут гороховый, ряженый...
rodom_neotkuda 21 декабря 2018 | 18:48
creta:
нее.. мало интелекта
нет возможности уяснить прочитанное
я думаю макс. ПТУ