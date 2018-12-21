Правозащитника Льва Пономарева освободили после 16 суток административного ареста

Правозащитник Лев Пономарев вышел на свбоду после административного ареста. Правда, его выпустили не из спецприемника №1, где он отбывал наказание, а из ОВД «Мещанское». Как рассказал сам Пономарев, его насильно перевезли в ОВД и ровно в 10 утра с сумками вышвырнули на улицу. Правозащитник возмущен действиями полиции и намерен обратиться в суд.

В Кремле заявили, что информация о нарушениях нуждается в проверке. Президенту об этом пока не докладывали. Сам Путин заявил накануне в ходе большой пресс-конференции, что не хочет подвергать сомнениям решение судебных инстанций и не сомневается в справедливости решения, которое суд принял по делу Пономарева.

Полицейские имели право выпустить Пономарева из ОВД, а не из изолятора временного содержания. Такие ситуации случались и раньше, — сказал «Эху» председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Вадим Горшенин.

Освобождение правозащитника Льва Пономарева подобным образом, — это попытка оскорбить. Её предприняли в руководстве полиции, — сказал в эфире «Эха» член СПЧ Николай Сванидзе. Он подчеркнул, что за подобное отношение к задержанным в суд подать нельзя.

Стоит напомнить, что Пономарев отбывал наказание за репост сообщения о несогласованной акции в поддержку фигурантов дела Сети и «Нового величия». Суд первой инстанции назначил 77-летнему Пономареву 25 суток ареста, однако позже Мосгорсуд сократил срок до 16 суток.