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Эксклюзив Эха 18:01, 21 декабря 2018

Правозащитника Льва Пономарева освободили после 16 суток административного ареста

Правозащитник Лев Пономарев вышел на свбоду после административного ареста. Правда, его выпустили не из спецприемника №1, где он отбывал наказание, а из ОВД «Мещанское». Как рассказал сам Пономарев, его насильно перевезли в ОВД и ровно в 10 утра с сумками вышвырнули на улицу. Правозащитник возмущен действиями полиции и намерен обратиться в суд.

В Кремле заявили, что информация о нарушениях нуждается в проверке. Президенту об этом пока не докладывали. Сам Путин заявил накануне в ходе большой пресс-конференции, что не хочет подвергать сомнениям решение судебных инстанций и не сомневается в справедливости решения, которое суд принял по делу Пономарева.

Полицейские имели право выпустить Пономарева из ОВД, а не из изолятора временного содержания. Такие ситуации случались и раньше, — сказал «Эху» председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Вадим Горшенин.

Освобождение правозащитника Льва Пономарева подобным образом, — это попытка оскорбить. Её предприняли в руководстве полиции, — сказал в эфире «Эха» член СПЧ Николай Сванидзе. Он подчеркнул, что за подобное отношение к задержанным в суд подать нельзя.

Стоит напомнить, что Пономарев отбывал наказание за репост сообщения о несогласованной акции в поддержку фигурантов дела Сети и «Нового величия». Суд первой инстанции назначил 77-летнему Пономареву 25 суток ареста, однако позже Мосгорсуд сократил срок до 16 суток.

Комментарии

10

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post_v 21 декабря 2018 | 18:06

насчет невмешательства президента:

президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» причисление свидетелей Иеговы к экстремистским организациям и призвал «внимательно с этим разобраться». На заседании Совета по правам человека он пообещал, что изучит вопрос вместе с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. (официальный сайт президента)

Но ведь Верховный суд РФ своим решением от 20 апреля 2017 года признал экстремистской деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» и всех его региональных отделений и запретил их работу.

Следовательно, президент Путин назвал "полной чушью" решение Верховного суда РФ…

sokal123 21 декабря 2018 | 18:09

post_v: Фашисты проклятые.

vis_a_vis 21 декабря 2018 | 18:17

\\ Стоит напомнить, что Пономарев отбывал наказание за репост сообщения о несогласованной акции в поддержку фигурантов дела Сети и «Нового величия». //

В Королевстве Кривых Зеркал он - самый страшный преступник...

hz6691 21 декабря 2018 | 18:16

post_v: Не решение суда, а приказ, на основании которого решение выносилось.

poluputing 21 декабря 2018 | 18:07

В рейхе граждан уважать не принято

kazlevich1949 21 декабря 2018 | 18:10

Ну таки старику лишний раз на морозе дают понять - "а в тюрьме сейчас макароны", тепло, светло и мухи не кусают.

creta 21 декабря 2018 | 18:14

А пинка хорошего лёвке дали, когда ....вышвыривает с сумками на улицу...??? М-да, обмельчал нынче кгававый хыжим.... А-ха-ха...

rodom_neotkuda 21 декабря 2018 | 18:21

ув. клоуны, на зарплате на высер
ну вы же понимаете, что упырь может и наворовал на 5 жизней вперед, но вторую жизнь он всё равно себе не купит

мне вот интересно, когда он сдохнет, вы сбежите?.. есть куда? или быстренько перекраситесь и начнёте скулить, что дескать заставляли.. дети есть хотели.. etc

ваши персоналии будут известны.. рано или поздно.. надеюсь вы это, если не совсем дебилы, понимаете

я не знаю.. не понимаю, что вами движет.. я в инте с фидо..

creta 21 декабря 2018 | 18:45

rodom_neotkuda: ...ваши персоналии будут известны.. рано или поздно.. надеюсь вы это, если не совсем дебилы, понимаете...

Только у нас в России при нынешней власти такая поганка как ты может угрожать нормальным людям. Будь ВВП пожёстче, такие как вы в лучшем случае сидели в Сибире и не вякали тут. Уяснил...

P.S. Высоцкого с авки убери - не позорься, шут гороховый, ряженый...

rodom_neotkuda 21 декабря 2018 | 18:48

creta:
нее.. мало интелекта
нет возможности уяснить прочитанное
я думаю макс. ПТУ

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