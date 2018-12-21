Следствие ходатайствует о продлении сестрам Хачатурян запрета на определенные действия до конца марта
Дата рассмотрения ходатайства в Басманном суде Москвы пока не назначена.
Трое сестер обвиняются в убийстве своего отца. Они признали вину, но утверждали, что у них отцом сложились неприязненные отношения, поскольку тот долгое время причинял им страдания, в том числе и сексуального характера. Одна из сестер признана невменяемой в момент совершения преступления.
Комментарии1
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