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17:30, 21 декабря 2018

В Кремле отредактировали стенограмму большой пресс-конференции Владимира Путина, исправив некоторые ошибки

В Кремле отредактировали стенограмму большой пресс-конференции Владимира Путина, исправив некоторые ошибки главы государства. Как передает «Дождь», теперь в стенограмме значится другая сумма потерь в Европе из-за санкций против России и исправлены запасы газа на Ямале.

Ранее сайт «Открытые медиа» насчитал в ответах президента 23 неточности.

Комментарии

32

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starokozlovicky2gus 21 декабря 2018 | 17:34

23 примера так называемого вранья.

danko1 21 декабря 2018 | 17:38

starokozlovicky2gus: Если враньё всё убрать и пустопорожнее бла-бла, то вообще ничего не останется.

vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 17:44



Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









danko_wudra 21 декабря 2018 | 17:49

danko1: старуха враньё не стёрлась? Пусть тебя убрать бла бла. То останется бабка данко1 и прочие.

vilingrad 21 декабря 2018 | 17:59

danko_wudra: Так он и воюет, по глобусу... и экономикой руководит. Свои-то бабки поди тоже давно не считает- сбился...

seryj_wolk 21 декабря 2018 | 18:04

vilingrad: Лузер рфской нации врал с частой раз в две минуты! Молодец, но еще есть над чем работать.

cattt 21 декабря 2018 | 18:04

vilingrad: Экономика Путе нужна только для своих нужд, развивать он ее не собирается, после него все равно Потоп!

timber_head 21 декабря 2018 | 17:40

starokozlovicky2gus: Да не... Вранье там все. А это просто неточности. Основное вранье это "рост реальных доходов". Даже на 0,5%. ВОт я в июле покупал свинину по 200р. а в августе дешевле 250-260р. не было. Итого рост цены на данный продукт на 25%. Чет у меня зарплата за весь год не увеличилась на эти 25%. Даже на процент не увеличилась. А остальные цены тоже не снижались, а только росли - от ЖКХ до водки. Не ну разве что кроме "как честный человек я должен жениться" (значит, поимел кого-то), хотя между "должен жениться" и "женюсь" тоже очень большая разница, особенно с оговоркой "как честный человек". Честный, наверное, женится. А вот Путин?

danko1 21 декабря 2018 | 17:45

timber_head: Голень индейки со 120 еще недавно до 180 подорожала, копыта на холодец, что свиные, что говяжьи тоже до 180 со 120 цены к Новому году подняли.
А лекарствах и говорить не стоит.
Только стоимость продовольственной корзины и прожиточный минимум у власти не растут.
Понизив при инфляции стоимость прожиточного минимума, власть только за счет этого снизила на несколько миллионов число нищих, хотя в реальности численность нищих растет.

danko_wudra 21 декабря 2018 | 17:51

danko1: старуха голень не сотрись 120 180. Говяжья проказница из маями. Нищих. Понизив. И. При. Старая квочка и прочие. Не превращай сайт в помойку.

timber_head 21 декабря 2018 | 17:59

danko1: Скажем так. Если получая в начале 2000-х 40тыс. (1300 у.е. в рублях у меня, по-моему, тогда было) я особо не напрягался (хоть не роскошествовал), то сейчас 40тыс. это только на "обязательные платежи", проезд и еду. Ну и разве что новые джинсы купить турецкого производства раз в год.

danko1 21 декабря 2018 | 18:15

timber_head: Тут на Дожде вчера показали прейскурант цен "Метро" на продукты 2009 г.
Впечатлительным лучше не смотреть во сколько раз всё подорожало.

timber_head 21 декабря 2018 | 18:42

danko1: Да любому кто хоть как-то видит реальность все эти разводки про "рост реальных доходов" они разводки и есть. Ну, кроме ротенбергов, сеченых и депутатов. Вовик с Димоном вообще о доходах не в курсе - их как кормили в начале 2000-х, так и сейчас кормят. ВОт только при "алкоголике Ельцине" расходы на содержание президента были 300 млн.руб в год, а при "только о России и думающем" Путине выросли до 16, по-моему, миллиардов - лень в отчет по исполнению бюджета лезть. Это не считая его прихвостней, расходов на "положительный имидж России в СМИ" и прочей херни.

timber_head 21 декабря 2018 | 18:05

danko1: Кстати, думаю, что и то что поимел и "как честный человек должен жениться" - тоже врет. Этот "мачо" давно уже импотент во всем.

pusto1 21 декабря 2018 | 18:07

вот эти ''мля'' повычеркивали, относится к междометиям.

vezdehod1 21 декабря 2018 | 18:15

Слово не воробей - даже Кремль его не поймает. Нес такое Фуфло, что сам запутался.

timwlad93 21 декабря 2018 | 18:17

starokozlovicky2gus: 23 примера так называемого вранья.
-------------
Ну так надо отметить,что отметили ошибки и не точности,но не сказали в чью пользу .
Явно не в пользу запада.
Преуменьшил немного господин президент России Путин потери западных стран в связи с санкциями.
Это чтобы не сравнивали с воплями господина президента США Барака Обамы которые вопил,что экономику России в клочья ошмётки порвал,но в реальности оказалось,что это западная экономика в клочья рвётся.
Как говорится,не рой другим яму,сам в неё попадёшь.

vasya_von_smetankin 21 декабря 2018 | 17:36

Мы так классно научились "редактировать" историю, мочу и выборы, что "отредактировать" какую-то там "стенограмму" - это как отпраздновать с тамбовскими "день чекиста".

dennik 21 декабря 2018 | 17:36

Отредактировали!? Путина!? :-)))

ugiazov 21 декабря 2018 | 18:32

dennik: Безобразие! То что сказал Путин должно быть отлито в граните!

danko1 21 декабря 2018 | 17:36

А численность россиян так и оставили 16о млн. вместо 147?
А то, что Путин наплевал на закон и назвал бандитов-убийц ЧВК охранниками ЧОПа, тоже оставили?
У Путина там столько вранья, что только показывает, что он понятия не имеет о том, что в России происходит.

danko_wudra 21 декабря 2018 | 17:53

danko1: бабка данко1 не сотри понятия. Только. У. Чвк. Что. 147.

polimist 21 декабря 2018 | 17:59

danko_wudra: ну и мерзавец же ты

gregor 21 декабря 2018 | 17:38

В Кремле отредактировали стенограмму большой пресс-конференции Владимира Путина, исправив некоторые ошибки
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Путин назвал количество жителей России 160 миллионов .
Кремль отредактировал эту ошибку ?

valeriy_n 21 декабря 2018 | 17:43

И с ошибками-то путинские ответы были ни о чем, а после редактирования - это просто пустая бумажка.

tatarus 21 декабря 2018 | 17:43

Да ему пофиг, наше мнение - это последнее, что его волнует. Ему же не избираться.

petrovich_spb 21 декабря 2018 | 17:49

Горбатого — могила исправит.

pepetz 21 декабря 2018 | 17:51

Про женитьбу хоть затерли?

bratec_kot_voskrese 21 декабря 2018 | 17:52

" Большой брат" может врать сколько угодно, если надо "Министерство Правды" сделает нужные поправки. Сработано чисто по Оруэллу....

ugiazov 21 декабря 2018 | 18:35

bratec_kot_voskrese: Был большой брат для Китая. Сейчас наоборот.

mumaras 21 декабря 2018 | 17:56

Как могут повысяться реальные доходы, если ЗП работодатель повышать не думает, а инфляцию процентов 10 никто не отменял?????

zig66 21 декабря 2018 | 17:59

А чего так? Цифирки стал забывать?

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