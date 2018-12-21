В Кремле отредактировали стенограмму большой пресс-конференции Владимира Путина, исправив некоторые ошибки главы государства. Как передает «Дождь», теперь в стенограмме значится другая сумма потерь в Европе из-за санкций против России и исправлены запасы газа на Ямале.

Ранее сайт «Открытые медиа» насчитал в ответах президента 23 неточности.