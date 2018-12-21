В Кремле отредактировали стенограмму большой пресс-конференции Владимира Путина, исправив некоторые ошибки
В Кремле отредактировали стенограмму большой пресс-конференции Владимира Путина, исправив некоторые ошибки главы государства. Как передает «Дождь», теперь в стенограмме значится другая сумма потерь в Европе из-за санкций против России и исправлены запасы газа на Ямале.
Ранее сайт «Открытые медиа» насчитал в ответах президента 23 неточности.
Комментарии32
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starokozlovicky2gus 21 декабря 2018 | 17:34
23 примера так называемого вранья.
danko1 21 декабря 2018 | 17:38
starokozlovicky2gus: Если враньё всё убрать и пустопорожнее бла-бла, то вообще ничего не останется.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 17:44
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko_wudra 21 декабря 2018 | 17:49
danko1: старуха враньё не стёрлась? Пусть тебя убрать бла бла. То останется бабка данко1 и прочие.
vilingrad 21 декабря 2018 | 17:59
danko_wudra: Так он и воюет, по глобусу... и экономикой руководит. Свои-то бабки поди тоже давно не считает- сбился...
seryj_wolk 21 декабря 2018 | 18:04
vilingrad: Лузер рфской нации врал с частой раз в две минуты! Молодец, но еще есть над чем работать.
cattt 21 декабря 2018 | 18:04
vilingrad: Экономика Путе нужна только для своих нужд, развивать он ее не собирается, после него все равно Потоп!
timber_head 21 декабря 2018 | 17:40
starokozlovicky2gus: Да не... Вранье там все. А это просто неточности. Основное вранье это "рост реальных доходов". Даже на 0,5%. ВОт я в июле покупал свинину по 200р. а в августе дешевле 250-260р. не было. Итого рост цены на данный продукт на 25%. Чет у меня зарплата за весь год не увеличилась на эти 25%. Даже на процент не увеличилась. А остальные цены тоже не снижались, а только росли - от ЖКХ до водки. Не ну разве что кроме "как честный человек я должен жениться" (значит, поимел кого-то), хотя между "должен жениться" и "женюсь" тоже очень большая разница, особенно с оговоркой "как честный человек". Честный, наверное, женится. А вот Путин?
danko1 21 декабря 2018 | 17:45
timber_head: Голень индейки со 120 еще недавно до 180 подорожала, копыта на холодец, что свиные, что говяжьи тоже до 180 со 120 цены к Новому году подняли.
А лекарствах и говорить не стоит.
Только стоимость продовольственной корзины и прожиточный минимум у власти не растут.
Понизив при инфляции стоимость прожиточного минимума, власть только за счет этого снизила на несколько миллионов число нищих, хотя в реальности численность нищих растет.
danko_wudra 21 декабря 2018 | 17:51
danko1: старуха голень не сотрись 120 180. Говяжья проказница из маями. Нищих. Понизив. И. При. Старая квочка и прочие. Не превращай сайт в помойку.
timber_head 21 декабря 2018 | 17:59
danko1: Скажем так. Если получая в начале 2000-х 40тыс. (1300 у.е. в рублях у меня, по-моему, тогда было) я особо не напрягался (хоть не роскошествовал), то сейчас 40тыс. это только на "обязательные платежи", проезд и еду. Ну и разве что новые джинсы купить турецкого производства раз в год.
danko1 21 декабря 2018 | 18:15
timber_head: Тут на Дожде вчера показали прейскурант цен "Метро" на продукты 2009 г.
Впечатлительным лучше не смотреть во сколько раз всё подорожало.
timber_head 21 декабря 2018 | 18:42
danko1: Да любому кто хоть как-то видит реальность все эти разводки про "рост реальных доходов" они разводки и есть. Ну, кроме ротенбергов, сеченых и депутатов. Вовик с Димоном вообще о доходах не в курсе - их как кормили в начале 2000-х, так и сейчас кормят. ВОт только при "алкоголике Ельцине" расходы на содержание президента были 300 млн.руб в год, а при "только о России и думающем" Путине выросли до 16, по-моему, миллиардов - лень в отчет по исполнению бюджета лезть. Это не считая его прихвостней, расходов на "положительный имидж России в СМИ" и прочей херни.
timber_head 21 декабря 2018 | 18:05
danko1: Кстати, думаю, что и то что поимел и "как честный человек должен жениться" - тоже врет. Этот "мачо" давно уже импотент во всем.
pusto1 21 декабря 2018 | 18:07
вот эти ''мля'' повычеркивали, относится к междометиям.
vezdehod1 21 декабря 2018 | 18:15
Слово не воробей - даже Кремль его не поймает. Нес такое Фуфло, что сам запутался.
timwlad93 21 декабря 2018 | 18:17
starokozlovicky2gus: 23 примера так называемого вранья.
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Ну так надо отметить,что отметили ошибки и не точности,но не сказали в чью пользу .
Явно не в пользу запада.
Преуменьшил немного господин президент России Путин потери западных стран в связи с санкциями.
Это чтобы не сравнивали с воплями господина президента США Барака Обамы которые вопил,что экономику России в клочья ошмётки порвал,но в реальности оказалось,что это западная экономика в клочья рвётся.
Как говорится,не рой другим яму,сам в неё попадёшь.
vasya_von_smetankin 21 декабря 2018 | 17:36
Мы так классно научились "редактировать" историю, мочу и выборы, что "отредактировать" какую-то там "стенограмму" - это как отпраздновать с тамбовскими "день чекиста".
dennik 21 декабря 2018 | 17:36
Отредактировали!? Путина!? :-)))
ugiazov 21 декабря 2018 | 18:32
dennik: Безобразие! То что сказал Путин должно быть отлито в граните!
danko1 21 декабря 2018 | 17:36
А численность россиян так и оставили 16о млн. вместо 147?
А то, что Путин наплевал на закон и назвал бандитов-убийц ЧВК охранниками ЧОПа, тоже оставили?
У Путина там столько вранья, что только показывает, что он понятия не имеет о том, что в России происходит.
danko_wudra 21 декабря 2018 | 17:53
danko1: бабка данко1 не сотри понятия. Только. У. Чвк. Что. 147.
polimist 21 декабря 2018 | 17:59
danko_wudra: ну и мерзавец же ты
gregor 21 декабря 2018 | 17:38
В Кремле отредактировали стенограмму большой пресс-конференции Владимира Путина, исправив некоторые ошибки
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Путин назвал количество жителей России 160 миллионов .
Кремль отредактировал эту ошибку ?
valeriy_n 21 декабря 2018 | 17:43
И с ошибками-то путинские ответы были ни о чем, а после редактирования - это просто пустая бумажка.
tatarus 21 декабря 2018 | 17:43
Да ему пофиг, наше мнение - это последнее, что его волнует. Ему же не избираться.
petrovich_spb 21 декабря 2018 | 17:49
Горбатого — могила исправит.
pepetz 21 декабря 2018 | 17:51
Про женитьбу хоть затерли?
bratec_kot_voskrese 21 декабря 2018 | 17:52
" Большой брат" может врать сколько угодно, если надо "Министерство Правды" сделает нужные поправки. Сработано чисто по Оруэллу....
ugiazov 21 декабря 2018 | 18:35
bratec_kot_voskrese: Был большой брат для Китая. Сейчас наоборот.
mumaras 21 декабря 2018 | 17:56
Как могут повысяться реальные доходы, если ЗП работодатель повышать не думает, а инфляцию процентов 10 никто не отменял?????
zig66 21 декабря 2018 | 17:59
А чего так? Цифирки стал забывать?