МИД Швеции подтвердил высылку из России своего дипломата

Внешнеполитическое ведомство Швеции выражает в связи с этим сожаления. Никаких подробностей не приводится.

В российских СМИ ранее сообщалось о том, что атташе по культуре Швеции выслан в ответ на невыдачу шведских виз двум российским дипломатам. В российском МИДе пока ничего не комментируют.