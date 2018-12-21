МИД Швеции подтвердил высылку из России своего дипломата
Внешнеполитическое ведомство Швеции выражает в связи с этим сожаления. Никаких подробностей не приводится.
В российских СМИ ранее сообщалось о том, что атташе по культуре Швеции выслан в ответ на невыдачу шведских виз двум российским дипломатам. В российском МИДе пока ничего не комментируют.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 21 декабря 2018 | 17:37
Очередная дипломатическая победа! Таперича вместо одного гейропского дипломата можно пригласить двух из какой-нибудь "дружественной" Людоедии!
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 17:45
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vasya_von_smetankin 21 декабря 2018 | 17:38
А что делать, если этот уважаемый российский дипломат провонял половину Швеции "духовностью", уже дышать просто нечем было.
naebabchenka_drysch 21 декабря 2018 | 17:46
vasya_von_smetankin: Не путать. Воняют какелы! ;-)
danko_wudra 21 декабря 2018 | 17:55
naebabchenka_drysch: карелы воняют вместе с опущенкой данко1.
a_buvgrobu 21 декабря 2018 | 17:50
Чем меньше дипломатов, тем меньше возможностей договариваться. Но не мы это начали//