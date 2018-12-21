Самолет Ан-26 разбился в четверг близ аэропорта Киншасы в Конго

Это подтверждает специализированный авиационный портал Flight Network. По его данным, никто из находившихся на борту не выжил. Трое из членов экипажа предположительно россияне, но в посольстве России в Конго официально подтвердить это пока не могут.

Катастрофа произошла в труднодоступной гористой местности.