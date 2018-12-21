Самолет Ан-26 разбился в четверг близ аэропорта Киншасы в Конго
Это подтверждает специализированный авиационный портал Flight Network. По его данным, никто из находившихся на борту не выжил. Трое из членов экипажа предположительно россияне, но в посольстве России в Конго официально подтвердить это пока не могут.
Катастрофа произошла в труднодоступной гористой местности.
Комментарии12
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kindman_a 21 декабря 2018 | 17:35
Что делали наши ребята на этом корыте в Конго?
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 17:45
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
tv_victim 21 декабря 2018 | 17:51
kindman_a: Ипотека, небось....
vikwlad 21 декабря 2018 | 17:57
Пушечное мясо из ЧВК перебрасывали, да не добросили.
seryj_wolk 21 декабря 2018 | 18:15
vikwlad: Три человека только из экипажа погибли, а сколько из перевозимых - засекречено, как всегда.
vezdehod1 21 декабря 2018 | 18:12
kindman_a:
Что делали наши ребята на этом корыте в Конго?
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"Зелень" стирали.
pravdatut 21 декабря 2018 | 17:50
Вагнеровцев вёз ??
andreyoo 21 декабря 2018 | 18:09
pravdatut: Сколько же демократов имеют кругозор спирохеты? Все! Это Конго! "Д..., .ля!"
kuchumka 21 декабря 2018 | 18:05
Соболезнования родным.
pravdatut 21 декабря 2018 | 18:07
"На борту самолета, по неподтвержденным пока данным, находились 23 человека, в том числе три члена экипажа, граждане России", — сказал российский дипломат.
Сентебов утверждает, что информации ни о месте крушения, ни о личных данных пилотов пока что нет.
"В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются, место крушения самолета, а также имена и судьба пилотов уточняются", — добавил посол РФ.
timwlad93 21 декабря 2018 | 18:13
Самолет Ан-26 разбился в четверг близ аэропорта Киншасы в Конго
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Ну это для Африки стало нормой,так как самолёты там рухлядь из за отсутствия денег .
Так было в России в 1990тых и начала 2000ных.
Ну а что касаемо Англии где дрон атаковал взлетающие самолёты ,это уже диверсия конкурентов .
Ну тут поможет только боевой вертолёт и снАйпера с винтовкой 50 калибра Accuracy International AS50 — английская крупнокалиберная снайперская винтовка, разработанная в компании Accuracy International Ltd.
Тут уже боевая операцию проводить надо.
ugiazov 21 декабря 2018 | 18:19
timwlad93: А ещё в огороде бузина.