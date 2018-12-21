Гендиректор хлебозавода «Черкизово» отпущен под подписку о невыезде по делу о многомиллионном зарплатном долге

Гендиректор хлебозавода «Черкизово» Ян Соловьев отпущен под подписку о невыезде по делу о многомиллионном зарплатном долге. Сейчас задолженность погашена и следствие посчитало, что оснований для его задержания больше нет.

Вопрос исследовался на заседании Преображенского суда столицы. Поскольку выплаты задолженности перед сотрудниками предприятия, по сути, завершены, как заверил адвокат Яна Соловьева Вадим Мышлявкин, основания для его ареста отпали. Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», нынешний арендатор завода, выделил 28 миллионов рублей на возмещение работникам долгов по зарплате. Ранее многие из них присоединились к протестной голодовке. Суд сегодня удовлетворил просьбу следователя об отзыве своего же ранее поданного ходатайства об аресте. Как сообщила представитель столичного главка СКР Юлия Иванова, в ходе проведенного прежде допроса, Соловьев «частично признал вину и дал показания по обстоятельствам расследуемого дела». Уголовное дело в отношении него было возбуждено ровно неделю назад. Оно было связано с тем, что на предприятии почти полгода сотрудники не видели заработной платы. В известность о ситуации после голодовки работников были поставлены президент Путин и мэр столицы Собянин.

Хлебозавод «Черкизово» входит в холдинг «Настюша», который фактически принадлежит бизнесмену Игорю Пинкевичу. Он с августа находится под арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.