Гендиректор хлебозавода «Черкизово» отпущен под подписку о невыезде по делу о многомиллионном зарплатном долге
Гендиректор хлебозавода «Черкизово» Ян Соловьев отпущен под подписку о невыезде по делу о многомиллионном зарплатном долге. Сейчас задолженность погашена и следствие посчитало, что оснований для его задержания больше нет.
Вопрос исследовался на заседании Преображенского суда столицы. Поскольку выплаты задолженности перед сотрудниками предприятия, по сути, завершены, как заверил адвокат Яна Соловьева Вадим Мышлявкин, основания для его ареста отпали. Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», нынешний арендатор завода, выделил 28 миллионов рублей на возмещение работникам долгов по зарплате. Ранее многие из них присоединились к протестной голодовке. Суд сегодня удовлетворил просьбу следователя об отзыве своего же ранее поданного ходатайства об аресте. Как сообщила представитель столичного главка СКР Юлия Иванова, в ходе проведенного прежде допроса, Соловьев «частично признал вину и дал показания по обстоятельствам расследуемого дела». Уголовное дело в отношении него было возбуждено ровно неделю назад. Оно было связано с тем, что на предприятии почти полгода сотрудники не видели заработной платы. В известность о ситуации после голодовки работников были поставлены президент Путин и мэр столицы Собянин.
Хлебозавод «Черкизово» входит в холдинг «Настюша», который фактически принадлежит бизнесмену Игорю Пинкевичу. Он с августа находится под арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Комментарии7
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pyco__mypucmo 21 декабря 2018 | 17:11
Путин пообещал ВВП удвоить. Жизненный уровень россиян ещё сильнее вырастет. Не сразу, конечно, но ветераны ВОВ получат квартиры.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 17:45
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sergeev67 21 декабря 2018 | 17:20
Ну, раз отпустили, значит можно снова не платить полгода. Покрутить где-нибудь денежки. Затем очередная голодовка и следующее погашение долга. И так каждые полгода. Зарплату будут платить в декабре и в июне.
Вполне себе так практика.
yralez 21 декабря 2018 | 17:36
Почему пекарям можно зарплату не платить, а псам нет ?
Может потому, что псы не людям служат ?
ankir 21 декабря 2018 | 17:43
Надо перестать платить зарплату в госдуме, может тогда и жизнь наладится ))
ohrjr 21 декабря 2018 | 17:44
Вот они - типичные советско-российские бизнесмены, причисляющие себя к классу эксплуататоров! Буржуа, мля-тля...Яйца открутить, медленно поворачивая...
ugiazov 21 декабря 2018 | 18:21
Достал из кармана эту задолженость и расплатился. Всё, невиновен!