Правозащитник Лев Пономарев намерен обратиться в суд по поводу его транспортировки из спецприемника в ОВД. Об этом он сам рассказал в эфире «Эха». «Начальник ОВД Мещанское вышел, пожал мне руку и сказал непонятную фразу: когда Вас задержали, мы составляли протокол в ОВД Мещанское, поэтому мы вас отсюда выпускаем». Конечно, это юридический нонсенс, никакой подобной зависимости нет", — сказал Пономарев.

Правозащитник подчеркнул, что будет обжаловать свой арест, а также возможно подаст иск к начальнику ГУ МВД по Москве о моральной компенсации по поводу того, что он сегодня пережил. Пономарев также заметил, что заключение не повлияет на его правозащитную деятельность. Напротив, он выразил надежду, что его арест привлечет внимание к делам «Сети» и «Нового величия», которыми он занимается.

Сегодня Пономарева, отбывавшего 16 суток ареста за пост в соцсетях о несогласованной акции, освободили не из спецприемника N 1, где он содержался, а из ОВД по Мещанскому району, куда его, по словам правозащитника, насильно отвезли утром.

Пост в соцсети, за который суд назначил административный арест, не содержал ничего противозаконного, и решение суда было заказным, считает Лев Пономарев.