Лев Пономарев намерен обратиться в суд по поводу его транспортировки из спецприемника в ОВД
Правозащитник Лев Пономарев намерен обратиться в суд по поводу его транспортировки из спецприемника в ОВД. Об этом он сам рассказал в эфире «Эха». «Начальник ОВД Мещанское вышел, пожал мне руку и сказал непонятную фразу: когда Вас задержали, мы составляли протокол в ОВД Мещанское, поэтому мы вас отсюда выпускаем». Конечно, это юридический нонсенс, никакой подобной зависимости нет", — сказал Пономарев.
Правозащитник подчеркнул, что будет обжаловать свой арест, а также возможно подаст иск к начальнику ГУ МВД по Москве о моральной компенсации по поводу того, что он сегодня пережил. Пономарев также заметил, что заключение не повлияет на его правозащитную деятельность. Напротив, он выразил надежду, что его арест привлечет внимание к делам «Сети» и «Нового величия», которыми он занимается.
Сегодня Пономарева, отбывавшего 16 суток ареста за пост в соцсетях о несогласованной акции, освободили не из спецприемника N 1, где он содержался, а из ОВД по Мещанскому району, куда его, по словам правозащитника, насильно отвезли утром.
Пост в соцсети, за который суд назначил административный арест, не содержал ничего противозаконного, и решение суда было заказным, считает Лев Пономарев.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
polsan 21 декабря 2018 | 17:16
Путрики и всякая шваль, совершающие набеги на ЭХО, с одной целью чтобы гадить, фас!
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 17:44
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sim202_ 21 декабря 2018 | 17:17
Патрикей и свора - ГОЛОС!!!
penderezky 21 декабря 2018 | 17:25
сейчас нельзя так ставить вопрос, вы слишком крайних взглядов. оставьте людям право думать так как они хотят. либералы вы ж демократы. отношениек сетивеличию пономарю может быть разным. и очень разным. возраст не оправдание для обоих.
a_buvgrobu 21 декабря 2018 | 17:42
Пусть наслаждается свежим воздухом, о котором он так страдал и встречами с такими же мерзкими негодяями и негодяйками, как он сам. Чир ему опять не нравится-то ? Что кортеж ему к моменту освобождения не предоставили ?..
sim202_ 21 декабря 2018 | 18:32
a_buvgrobu:
Молодец!
Миска, как всегда, под лавкой.
a_m_59 21 декабря 2018 | 18:27
Вообще-то надо не в суд идти, а в следственный комитет...Здесь явно превышение полномочий должностными лицами, ст.286 УК РФ...