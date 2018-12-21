В посольстве России в Конго пока не могут подтвердить, что грузовым Ан-26, разбившимся, управлял российский экипаж

В посольстве России в Конго пока не могут подтвердить, что грузовым Ан-26, разбившимся вчера поблизости от Киншасы, управлял российский экипаж. Как сообщил РИА «Новости» посол России в Конго Алексей Сентебов, на борту находились 23 человека, включая трех пилотов. Поисково-спасательные работы на месте катастрофы продолжаются.