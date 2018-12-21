В посольстве России в Конго пока не могут подтвердить, что грузовым Ан-26, разбившимся, управлял российский экипаж
В посольстве России в Конго пока не могут подтвердить, что грузовым Ан-26, разбившимся вчера поблизости от Киншасы, управлял российский экипаж. Как сообщил РИА «Новости» посол России в Конго Алексей Сентебов, на борту находились 23 человека, включая трех пилотов. Поисково-спасательные работы на месте катастрофы продолжаются.
Комментарии3
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aleks50 Алексей Клубников 21 декабря 2018 | 16:42
В посольстве не родня пескова работает? Тот тоже всегда не в курсе.
mahnozlukka 21 декабря 2018 | 16:49
Ужас какой((
Надеюсь ни одна зебра не пострадала
sasass 21 декабря 2018 | 16:52
Все Советское дерьмо теперь осталось только в Африке и России и продолжают летать на музейных экспонатах ...