Великобритания прекратила любое сотрудничество с Россией по делу Уильяма Браудера
Великобритания прекратила любое сотрудничество с Россией по делу Уильяма Браудера. В России его обвиняют в организации преступного сообщества. Материалы на заочный арест основателя фонда Hermitage capital рассматриваются в Тверском суде Москвы. В ходе заседания прокурор заявил, что российская сторона не может получить из Британии никаких документов и ответов на свои запросы.
Комментарии14
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shmuel63 21 декабря 2018 | 16:39
А Британия получила от России разъяснения по солсберецким персонажам? А по Луговому и Ковтуну? То-то и оно. Долг платежом красен
pattrick1 21 декабря 2018 | 16:40
Великобритания прекратила любое сотрудничество с Россией по делу Уильяма Браудера...
А разве до этого Британия сотрудничала? Уильям Браудер агент ЦРУ и МИ-6, это он завербовал Алексея Навального, они никак не могут сотрудничать с Россией по делу своего агента.
consultant13 21 декабря 2018 | 16:46
pattrick1: Это просто британцы российские власти еще раз публично по роже отхлестали.
В этом и состоит весь смысл, чтобы публично унизить кремлинов.
pattrick1 21 декабря 2018 | 16:50
consultant13:
Согласен, это всё продолжение "Большой игры" - соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии, начатая в 19 веке.
sim202_ 21 декабря 2018 | 17:09
pattrick1:
Российская империя закончилась в начале ХХ века.
Или ты называешь империей недоразумение,
болтающееся между Гондурасом и Намибией?
archibald_dandy_esquire 21 декабря 2018 | 17:05
consultant13:
"...всё ближе снаряды ложацца!
осколки секут подлецов...
осталось за скрепы держацца,
лепя из roвнa молодцов..."
sim202_ 21 декабря 2018 | 17:06
pattrick1:
Это тебе британец Брилёв рассказал?
Или тов.Шувалов, живущий в соседнем доме с МИ-6 ???
sim202_ 21 декабря 2018 | 17:11
pattrick1: ///ты готова поддержать любого жулика, лишь бы он был против России и русского народа.///
Ты бредишь. danko никогда не была запутинской.
danko1 21 декабря 2018 | 16:42
Не желает Англия в фальсификации уголовного дела участвовать и отвечать на идиотские запросы.
Кремль, МИД и СК самостоятельно будут себя на посмешище выставлять с абсурдным уголовным делом вместо наказания действительно виновных, грабящих миллионы долларов на НДС.
pattrick1 21 декабря 2018 | 16:45
danko1:
Видишь какая ты негодная и скверная женщина, ты готова поддержать любого жулика, лишь бы он был против России и русского народа.
olegleon 21 декабря 2018 | 16:48
danko1: ты то себя на посмешище не выставляй.
и Браудэр, и налоговики воровали деньги на "подставном" возврате НДС.
так что лучше, чтобы Британия вместе с Россией всех причастных выявила и осудила.
olegleon 21 декабря 2018 | 16:45
shmuel63: по Луговому и Ковтуну не только получила, но и смогла допросить их.
Вот и надеялись, что в ответ Британия с Браудэром поможет. но раз были отказы, то и по Петрову с Бошировам в ответ была тишина.
tiridas 21 декабря 2018 | 17:08
shmuel63: Никакого официального, формального запроса от GB по делу Скрипале НЕ БЫЛО.
aleks50 Алексей Клубников 21 декабря 2018 | 16:49
Великобритания наплевала на путинский суд. Никакого почтения к лидеру нескольких россиян поддерживающих его пенсионный грабёж.