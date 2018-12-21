Великобритания прекратила любое сотрудничество с Россией по делу Уильяма Браудера. В России его обвиняют в организации преступного сообщества. Материалы на заочный арест основателя фонда Hermitage capital рассматриваются в Тверском суде Москвы. В ходе заседания прокурор заявил, что российская сторона не может получить из Британии никаких документов и ответов на свои запросы.