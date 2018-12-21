Спецпрокурор Роберт Мюллер близок к завершению расследования вмешательства России в американские выборы

По сведениям NBC News, Мюллер может представить итоги расследования генпрокурору уже в середине февраля. Источники телеканала, впрочем, не уточняют, смог ли спецпрокурор найти ответ на главный вопрос – был ли заговор Трампа и членов его предвыборного штаба с Россией.