Спецпрокурор Роберт Мюллер близок к завершению расследования вмешательства России в американские выборы
По сведениям NBC News, Мюллер может представить итоги расследования генпрокурору уже в середине февраля. Источники телеканала, впрочем, не уточняют, смог ли спецпрокурор найти ответ на главный вопрос – был ли заговор Трампа и членов его предвыборного штаба с Россией.
Комментарии2
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olegleon 21 декабря 2018 | 16:42
"был ли заговор Трампа и членов его предвыборного штаба с Россией. "
ну Мюллер нашёл же какую то адвокатессу из России которой кто-то из штаба встречался! разве она не в Кремле работает??
consultant13 21 декабря 2018 | 16:51
olegleon: Источники телеканала, впрочем, не уточняют, смог ли спецпрокурор найти ответ на главный вопрос – был ли заговор Трампа и членов его предвыборного штаба с Россией
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Это будет сюрпрайз для Трампа и его любителей.
И видимо, слило Трампа его окружение, все эти Толлерсоны, Коэны и Флинны.
Да и другие тоже.
недаром все его окружение по 3-му разу меняется.
Бедный Трамп, мужик он вздорный и глуповат, но за что его так.
Ведь посодют ни за что.