Россия выслала атташе по культуре посольства Швеции. Как пишет Expressen, это стало ответом на отказ Стокгольма выдать визы двум российским дипломатам. В МИД России эту информацию пока не комментируют. В марте Швеция была в числе стран Запада, одновременно объявивших о высылке российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля. Стокгольм тогда выслал одного человека.