Россия выслала атташе по культуре посольства Швеции
Россия выслала атташе по культуре посольства Швеции. Как пишет Expressen, это стало ответом на отказ Стокгольма выдать визы двум российским дипломатам. В МИД России эту информацию пока не комментируют. В марте Швеция была в числе стран Запада, одновременно объявивших о высылке российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля. Стокгольм тогда выслал одного человека.
Комментарии10
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olegleon 21 декабря 2018 | 16:40
и какого чёрта наш МИД с марта тянул?
ostapba 21 декабря 2018 | 16:49
olegleon: подбирали ПАРУ самых культурных мидовцев.
Чтоб было симметрично.
За одного дали двух.
Даже
danko1 21 декабря 2018 | 16:51
ostapba: Сотрудникам ГРУ отказали "дипломатами" в Швеции работать?
pit_heap 21 декабря 2018 | 17:03
danko1: не,это потому что Швеция отказала Пусси в убежище.)
archibald_dandy_esquire 21 декабря 2018 | 16:57
ostapba:
" ответ на отказ Стокгольма выдать визы двум российским дипломатам "
два российских дипломата - Мишкин и Чепига?
или Луговой и Ковтун?
consultant13 21 декабря 2018 | 16:55
olegleon: мид надеялся одного грушника двумя заменить.
Но получил отлуп.
Дураки не подумали им прописку поменять перед назначением.
Теперь вот расстроились.
luger_max_otto 21 декабря 2018 | 17:03
consultant13: Ну да, расстроились как тот легендарный пес: укусил прохожего за ногу, нога оказалась деревянной- и теперь пес страдает :)
kup1964 21 декабря 2018 | 16:43
Ну и правильно....На хрена нам культура, если у нас скрепы есть ?
timber_head 21 декабря 2018 | 16:51
Атташе, небось, счастлив. Вместо того чтобы сидеть в рождественские каникулы в Москве с её грязным снегом, хмурыми людьми и вечно толкотней (город, в котором праздников не бывает никогда - в лучшем случае бывает подвыпившая тусовка), проведет их там, где люди улыбаются, искренне радуются жизни и искренне поздравляют друг друга.
piterjanis 21 декабря 2018 | 16:56
timber_head: вы некомпетентны.из какого города вещаете?