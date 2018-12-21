Завершено расследование уголовного дела в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

Завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева. В ближайшее время они начнут знакомиться с материалами. Сегодня утром Мамаеву, Кокорину и двум другим фигурантам дела предъявили обвинения в окончательной редакции. При этом футболистам обвинение переквалифицировано со статьи «побои» на «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Адвокат Игорь Бушманов уже заявил, что обжалует переквалификацию.

По версии следствия, 8 октября 2018 года Мамаев и Кокорин в пьяном виде избили двух человек.