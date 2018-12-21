Завершено расследование уголовного дела в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева. В ближайшее время они начнут знакомиться с материалами. Сегодня утром Мамаеву, Кокорину и двум другим фигурантам дела предъявили обвинения в окончательной редакции. При этом футболистам обвинение переквалифицировано со статьи «побои» на «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Адвокат Игорь Бушманов уже заявил, что обжалует переквалификацию.
По версии следствия, 8 октября 2018 года Мамаев и Кокорин в пьяном виде избили двух человек.
Комментарии4
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olegleon 21 декабря 2018 | 16:38
"8 октября 2018 года Мамаев и Кокорин в пьяном виде избили двух человек. "
уже и выпить с утра мальчикам нельзя?!
ЕСПЧ потом накажет Россию за гонения
archibald_dandy_esquire 21 декабря 2018 | 16:53
" 8 октября 2018 года Мамаев и Кокорин в пьяном виде избили двух человек "
а до того эта пьяная гоп-компания никого не трогала?
или других избитых запугали подельники? на видео штук 5 отморозков били лежачего водителя и те же рыла были в кафе
tv_victim 21 декабря 2018 | 17:03
И? Этих теперь выпустят?
ed10075 21 декабря 2018 | 17:14
"Ничто не стоит так дорого, как болезнь и человеческая глупость!" Зигмудн Фрейд
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Хочется верить, что эти два инфанта осознали тяжесть содеянного, поняли ценуу того, что они имели, что потеряли, и что еще могут потерять из-за своей глупости.