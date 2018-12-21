Следствие выпустило директора хлебокомбината «Черкизово» Яна Соловьева под подписку о невыезде. Об этом РБК сообщил адвокат Вадим Мышлявкин. По его словам, следователь отменил постановление о задержании по ходатайству нынешнего арендатора завода, компании «Черемушки». Вся задолженность по зарплате в 28 млн руб. была вчера погашена. При этом дело в отношении Соловьева не прекращено.