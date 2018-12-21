Власти Чечни назвали «частью массированной информационной атаки» доклад ОБСЕ о нарушениях прав человека республики

Ее цель – «создать в глазах мирового сообщества видимость отсутствия демократии в регионе и свободы СМИ», — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Специальная экспертная группа ОБСЕ призвала российские власти расследовать нарушение прав человека в Чечне. Речь идет о пытках, притеснении представителей ЛГБТ-сообщества, внесудебных казнях и многом другом.

Кремль знает о докладе ОБСЕ, но не может согласиться со многими аспектами, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, доклад еще предстоит проанализировать.