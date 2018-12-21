Власти Чечни назвали «частью массированной информационной атаки» доклад ОБСЕ о нарушениях прав человека республики
Ее цель – «создать в глазах мирового сообщества видимость отсутствия демократии в регионе и свободы СМИ», — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.
Специальная экспертная группа ОБСЕ призвала российские власти расследовать нарушение прав человека в Чечне. Речь идет о пытках, притеснении представителей ЛГБТ-сообщества, внесудебных казнях и многом другом.
Кремль знает о докладе ОБСЕ, но не может согласиться со многими аспектами, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, доклад еще предстоит проанализировать.
Комментарии2
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olegleon 21 декабря 2018 | 16:11
"притеснении представителей ЛГБТ-сообщества, внесудебных казнях"
т.е притеснение геев для ОБСЕ более тяжкое преступление, чем внесудебная казнь?
sasass 21 декабря 2018 | 16:15
Давно всем известно , что Чечня форпост беззакония Российского государства и вся зараза деспотизма постепенно охватывает всю всю российскую территорию...