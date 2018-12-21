Анну Павликову, которая проходит по уголовному делу организации «Новое величие», положили в больницу
Адвокат девушки сообщила, что госпитализация плановая.
Госпитализация связана с невротическим состоянием 18-летней Анны Павликовой. Это как предположила адвокат Ольга Карлова вызвано сильным стрессом. Уголовное дело об экстремизме, почти полгода в СИЗО, с середины августа под домашним арестом. Медики ещё раньше должны были отвезти девушку в больницу – этого требовала семья обвиняемой и её защита, но отказывались из-за браслета, который отслеживает перемещение Павликовой по дому. Браслет следователь снял лишь после того как к начальнику ФСИН лично обратился глава Совета по правам человека при президенте Федотов и омбудсмен Москалькова. В клинике девушка проведёт как минимум две недели. Поскольку браслет сняли Павликовой по словам её адвоката наконец смогут провести обследование сердца. Теперь начнётся настоящее лечение, а не просто бесконечные анализы», — сказала Карлова «Интерфаксу». Павликову и ещё 9 человек обвиняют в попытке свергнуть конституционный строй и создании экстремистского сообщества. Она самая молодая фигурантка дела Нового величия, по нему проходит 10 человек. Никто вины не признаёт. Защита и родные обвиняемых говорят: обвинение построено на показания силовика, внедрённого в группу в рамках оперативных действий.
В поддержку фигурантов дела Новое величие и сеть неоднократно проводились акции поддержки в том числе Марш матерей.
Комментарии7
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olegleon 21 декабря 2018 | 16:08
а почему же она раньше не лечилась пока была на свободе???
m_doc 21 декабря 2018 | 16:15
olegleon: Некогда было - дело революции не могла никому перепоручить.
olegleon 21 декабря 2018 | 16:26
m_doc: "но мы поднимем, гордо и смело,
знамя борьбы за рабочее дело"
piterrr 21 декабря 2018 | 16:13
"Павликову и ещё 9 человек обвиняют в попытке свергнуть" неконституционный режим вора, убийцы и международного террориста...
annacrimea 21 декабря 2018 | 16:18
Спасибо ватоголовым родителям: 18 лет был сплошной одобрямс, а как собственную кровинушку арестовали так прямо ой! Полтора миллиона крымчан под вашей оккупацией и одна ваша мордорская дурочка? Не смешите... И не пытайтесь разжалобить...
sasass 21 декабря 2018 | 16:20
Россия превратилась в "Новое ничтожество" уже в масштабе глобуса...
valtameri 21 декабря 2018 | 16:33
Ради звездочек на погонах фсбешники и не такое "дело" состряпают.