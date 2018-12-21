Анну Павликову, которая проходит по уголовному делу организации «Новое величие», положили в больницу

Адвокат девушки сообщила, что госпитализация плановая.

Госпитализация связана с невротическим состоянием 18-летней Анны Павликовой. Это как предположила адвокат Ольга Карлова вызвано сильным стрессом. Уголовное дело об экстремизме, почти полгода в СИЗО, с середины августа под домашним арестом. Медики ещё раньше должны были отвезти девушку в больницу – этого требовала семья обвиняемой и её защита, но отказывались из-за браслета, который отслеживает перемещение Павликовой по дому. Браслет следователь снял лишь после того как к начальнику ФСИН лично обратился глава Совета по правам человека при президенте Федотов и омбудсмен Москалькова. В клинике девушка проведёт как минимум две недели. Поскольку браслет сняли Павликовой по словам её адвоката наконец смогут провести обследование сердца. Теперь начнётся настоящее лечение, а не просто бесконечные анализы», — сказала Карлова «Интерфаксу». Павликову и ещё 9 человек обвиняют в попытке свергнуть конституционный строй и создании экстремистского сообщества. Она самая молодая фигурантка дела Нового величия, по нему проходит 10 человек. Никто вины не признаёт. Защита и родные обвиняемых говорят: обвинение построено на показания силовика, внедрённого в группу в рамках оперативных действий.

В поддержку фигурантов дела Новое величие и сеть неоднократно проводились акции поддержки в том числе Марш матерей.