"...Полицейские имели право выпустить правозащитника Льва Пономарева из ОВД, а не из изолятора временного содержания..."

Такие ситуации случались и раньше, — сказал «Эху» председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Вадим Горшенин.

Сегодня Пономарев, который отбывал 16 суток административного ареста за репост, вышел на свободу. Однако, его освободили не из спецприемника №1, а из ОВД по Мещанскому району, куда, как утверждает правозащитник, его перевезли против его воли. Пономарев подчеркнул, что будет также обжаловать свой арест и, возможно, подаст иск начальнику управления МВД по Москве о моральной компенсации. Пономарев выразил надежду, что его арест привлечет внимание к делам Сети и Нового величия, которыми он занимается.