Полицейские имели право выпустить правозащитника Льва Пономарева из ОВД, а не из изолятора временного содержания
Такие ситуации случались и раньше, — сказал «Эху» председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Вадим Горшенин.
Сегодня Пономарев, который отбывал 16 суток административного ареста за репост, вышел на свободу. Однако, его освободили не из спецприемника №1, а из ОВД по Мещанскому району, куда, как утверждает правозащитник, его перевезли против его воли. Пономарев подчеркнул, что будет также обжаловать свой арест и, возможно, подаст иск начальнику управления МВД по Москве о моральной компенсации. Пономарев выразил надежду, что его арест привлечет внимание к делам Сети и Нового величия, которыми он занимается.
Комментарии25
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vasya_von_smetankin 21 декабря 2018 | 16:04
Вурдалаки хреновы.
olegleon 21 декабря 2018 | 16:06
"куда, как утверждает правозащитник, его перевезли против его воли."
а какая его воля была?
kindman_a 21 декабря 2018 | 16:24
olegleon:
Воля такая - открыть двери спецприемника №1 и дать самостоятельно уехать оттуда.
Еще вопросы?
olegleon 21 декабря 2018 | 16:30
kindman_a: хорошая у него была воля. но закон предусматривает и неисполнение воли осуждённого.
kindman_a 21 декабря 2018 | 16:38
olegleon:
Применение административного наказания не влечет судимости и увольнения с работы. Лицо, к которому оно применено, считается имеющим административное наказание в течение установленного срока.
Он не был осужден.
Еще реплики?
olegleon 21 декабря 2018 | 16:51
kindman_a: согласен. ошибся. правонарушителя или, по простому, преступника, т.е. человека, который преступил закон
irdo 21 декабря 2018 | 17:14
olegleon:
согласен. ошибся. правонарушителя или, по простому, преступника, т.е. человека, который преступил закон
==========
Вы притворяетесь или в самом деле не понимаете, что это глумление с особым цинизмом, учитывая, что человек пожилой,
и конституцию РФ он не нарушал?
yuryr 21 декабря 2018 | 17:09
olegleon: Не знаете русского языка или решили прикинуться идиотом (вариант столь глубокого истинного идиотизма я не рассматриваю, как уж очень маловероятный)?
kara 21 декабря 2018 | 16:08
То есть, эти так называемые "правозищитники" про это не знали?
consultant13 21 декабря 2018 | 16:29
kara: то есть твои коллеги из ментовки устроили подлянку.
Сидел он в одном месте, куда его и пришли встречать родные и друзья.
А его привезли в другое и там выпроводили на улицу.
Старого человека оставили на улице на морозе одного с грузом.
Просто подлые мерзавцы твои коллеги
kara 21 декабря 2018 | 16:33
consultant13:
НО! Если что то было нарушено, то тов. Пономарев спокойно все отсудить. так ведь?
Так что за него волноваться?
Да, и что то не было ни писем не пиратов из тех кому он помог. Вы это странным не находите?
consultant13 21 декабря 2018 | 16:42
kara: А ничего не нарушено. В этом вся подлость и есть.
В законе сказано освободить после отбытия административного ареста.
А откуда отпустить на свободу не сказано.
Он просил дать ему время сообщить друзьям, чтобы они приехали.
Но его просто выставили на мороз.
Подлецы, как и ты со своим диким и непонятным бредом про пиратов.
Боярышником не похмеляйся. Совсем дуреешь, а ведь и так ты дурак.
anemon 21 декабря 2018 | 16:09
Этот зиц-председатель ОНК тоже из вертухаев, как Антон Цветков?
post_v 21 декабря 2018 | 16:35
anemon:
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нет, Горшенин из корреспондентов газет «На боевом посту» Московского округа ПВО и «На страже Родины» Ленинградского военного округа.
а еще он был член совета директоров и до сих пор заместитель генерального директора ЗАО «Редакция газеты „Правда“»...
consultant13 21 декабря 2018 | 16:38
anemon: А других теперь в ОНК нет.
Настоящих правозащиттников из них вычистили, и в Москве, и в провинции.
timber_head 21 декабря 2018 | 16:15
"имели право выпустить правозащитника Льва Пономарева из ОВД, а не из изолятора временного содержания"
А имели право и там, где его встречали. Но получили команду поиздеваться напоследок и радостно, по-молодецки, её исполнили.
olegleon 21 декабря 2018 | 16:34
timber_head: а с какой стати его встречали именно там? сами придумали и сами обиделись?
good_water 21 декабря 2018 | 16:18
Этот гад заслуживает ещё и пинка под зад!
kindman_a 21 декабря 2018 | 16:26
good_water:
Начальник управления МВД по Москве?
Осторожно, за это можно и заменить Пономарева на Новый год в спецприемнике №1.
dzanipolo 21 декабря 2018 | 16:19
Не оттуда, значит, его освободили ?
Надеюсь, что в следующий раз власти будут умнее, и не станут его освобождать вообще.
greko 21 декабря 2018 | 16:28
Не, ну пусть менты его опять примут, подержат пару, тройку дней, а потом уже выпустят, как положено, из изолятора.
sasass 21 декабря 2018 | 16:30
Издевательская спецоперация была , чтобы его никто встретить не мог и он пешком домой потащился со своей тюремной грязной торбой ...
oneoretwo 21 декабря 2018 | 16:49
...если "власть" (читай: плешивые холуи) сама себя не уважает таким поведением к пожилому человеку, то кто окрест ее будет уважать ?...
...одним словом - ублюдки чистой воды...
shtirlitz77 21 декабря 2018 | 16:58
"...Полицейские имели право выпустить правозащитника Льва Пономарева из ОВД, а не из изолятора временного содержания..."
А не мог бы председатель ОНК Москвы сослаться на закон, в котором это прописано, а не на то, что "такие ситуации случались и раньше". Ведь у нас не прецедентное право. К тому же известно, что такие ситуации почему-то случаются с оппозиционерами. Например, с Навальным.
alarich 21 декабря 2018 | 17:05
Глупо ждать человеческих поступков от ФСИН. Просто твари божьи... Если б паче чаяния доставили бы пожилого человека домой, то и хайпа бы не поднялось, и толпы бы при встречи не успело собраться, и ещё и "плюс" бы себе заработали...Но неееет.