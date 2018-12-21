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Эксклюзив Эха 16:01, 21 декабря 2018

Полицейские имели право выпустить правозащитника Льва Пономарева из ОВД, а не из изолятора временного содержания

Такие ситуации случались и раньше, — сказал «Эху» председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Вадим Горшенин.

Сегодня Пономарев, который отбывал 16 суток административного ареста за репост, вышел на свободу. Однако, его освободили не из спецприемника №1, а из ОВД по Мещанскому району, куда, как утверждает правозащитник, его перевезли против его воли. Пономарев подчеркнул, что будет также обжаловать свой арест и, возможно, подаст иск начальнику управления МВД по Москве о моральной компенсации. Пономарев выразил надежду, что его арест привлечет внимание к делам Сети и Нового величия, которыми он занимается.

Комментарии

25

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vasya_von_smetankin 21 декабря 2018 | 16:04

Вурдалаки хреновы.

olegleon 21 декабря 2018 | 16:06

"куда, как утверждает правозащитник, его перевезли против его воли."
а какая его воля была?

kindman_a 21 декабря 2018 | 16:24

olegleon:

Воля такая - открыть двери спецприемника №1 и дать самостоятельно уехать оттуда.
Еще вопросы?

olegleon 21 декабря 2018 | 16:30

kindman_a: хорошая у него была воля. но закон предусматривает и неисполнение воли осуждённого.

kindman_a 21 декабря 2018 | 16:38

olegleon:

Применение административного наказания не влечет судимости и увольнения с работы. Лицо, к которому оно применено, считается имеющим административное наказание в течение установленного срока.

Он не был осужден.
Еще реплики?

olegleon 21 декабря 2018 | 16:51

kindman_a: согласен. ошибся. правонарушителя или, по простому, преступника, т.е. человека, который преступил закон

irdo 21 декабря 2018 | 17:14

olegleon:
согласен. ошибся. правонарушителя или, по простому, преступника, т.е. человека, который преступил закон
==========
Вы притворяетесь или в самом деле не понимаете, что это глумление с особым цинизмом, учитывая, что человек пожилой,
и конституцию РФ он не нарушал?

yuryr 21 декабря 2018 | 17:09

olegleon: Не знаете русского языка или решили прикинуться идиотом (вариант столь глубокого истинного идиотизма я не рассматриваю, как уж очень маловероятный)?

kara 21 декабря 2018 | 16:08

То есть, эти так называемые "правозищитники" про это не знали?

consultant13 21 декабря 2018 | 16:29

kara: то есть твои коллеги из ментовки устроили подлянку.
Сидел он в одном месте, куда его и пришли встречать родные и друзья.
А его привезли в другое и там выпроводили на улицу.
Старого человека оставили на улице на морозе одного с грузом.
Просто подлые мерзавцы твои коллеги

kara 21 декабря 2018 | 16:33

consultant13:
НО! Если что то было нарушено, то тов. Пономарев спокойно все отсудить. так ведь?
Так что за него волноваться?
Да, и что то не было ни писем не пиратов из тех кому он помог. Вы это странным не находите?

consultant13 21 декабря 2018 | 16:42

kara: А ничего не нарушено. В этом вся подлость и есть.
В законе сказано освободить после отбытия административного ареста.
А откуда отпустить на свободу не сказано.
Он просил дать ему время сообщить друзьям, чтобы они приехали.
Но его просто выставили на мороз.
Подлецы, как и ты со своим диким и непонятным бредом про пиратов.
Боярышником не похмеляйся. Совсем дуреешь, а ведь и так ты дурак.

anemon 21 декабря 2018 | 16:09

Этот зиц-председатель ОНК тоже из вертухаев, как Антон Цветков?

post_v 21 декабря 2018 | 16:35

anemon:
=======
нет, Горшенин из корреспондентов газет «На боевом посту» Московского округа ПВО и «На страже Родины» Ленинградского военного округа.

а еще он был член совета директоров и до сих пор заместитель генерального директора ЗАО «Редакция газеты „Правда“»...

consultant13 21 декабря 2018 | 16:38

anemon: А других теперь в ОНК нет.
Настоящих правозащиттников из них вычистили, и в Москве, и в провинции.

timber_head 21 декабря 2018 | 16:15

"имели право выпустить правозащитника Льва Пономарева из ОВД, а не из изолятора временного содержания"

А имели право и там, где его встречали. Но получили команду поиздеваться напоследок и радостно, по-молодецки, её исполнили.

olegleon 21 декабря 2018 | 16:34

timber_head: а с какой стати его встречали именно там? сами придумали и сами обиделись?

good_water 21 декабря 2018 | 16:18

Этот гад заслуживает ещё и пинка под зад!

kindman_a 21 декабря 2018 | 16:26

good_water:

Начальник управления МВД по Москве?
Осторожно, за это можно и заменить Пономарева на Новый год в спецприемнике №1.

dzanipolo 21 декабря 2018 | 16:19

Не оттуда, значит, его освободили ?
Надеюсь, что в следующий раз власти будут умнее, и не станут его освобождать вообще.

greko 21 декабря 2018 | 16:28

Не, ну пусть менты его опять примут, подержат пару, тройку дней, а потом уже выпустят, как положено, из изолятора.

sasass 21 декабря 2018 | 16:30

Издевательская спецоперация была , чтобы его никто встретить не мог и он пешком домой потащился со своей тюремной грязной торбой ...

oneoretwo 21 декабря 2018 | 16:49

...если "власть" (читай: плешивые холуи) сама себя не уважает таким поведением к пожилому человеку, то кто окрест ее будет уважать ?...
...одним словом - ублюдки чистой воды...

shtirlitz77 21 декабря 2018 | 16:58

"...Полицейские имели право выпустить правозащитника Льва Пономарева из ОВД, а не из изолятора временного содержания..."

А не мог бы председатель ОНК Москвы сослаться на закон, в котором это прописано, а не на то, что "такие ситуации случались и раньше". Ведь у нас не прецедентное право. К тому же известно, что такие ситуации почему-то случаются с оппозиционерами. Например, с Навальным.

alarich 21 декабря 2018 | 17:05

Глупо ждать человеческих поступков от ФСИН. Просто твари божьи... Если б паче чаяния доставили бы пожилого человека домой, то и хайпа бы не поднялось, и толпы бы при встречи не успело собраться, и ещё и "плюс" бы себе заработали...Но неееет.

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