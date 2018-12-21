Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выступил за легализацию марихуаны

Он указал на экономические и социальные преимущества такой меры. «У нас есть шанс создать совершенно новую отрасль экономики, которая поднимет настроение рядом ньюйоркцам», — цитирует мэра The Wall street journal. По данным экспертов, объем рынка легальной марихуаны может превысить полтора миллиардов долларов в год.