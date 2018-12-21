Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выступил за легализацию марихуаны
Он указал на экономические и социальные преимущества такой меры. «У нас есть шанс создать совершенно новую отрасль экономики, которая поднимет настроение рядом ньюйоркцам», — цитирует мэра The Wall street journal. По данным экспертов, объем рынка легальной марихуаны может превысить полтора миллиардов долларов в год.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
drillerthriller 21 декабря 2018 | 15:48
//Он указал на экономические и социальные преимущества такой меры. «У нас есть шанс создать совершенно новую отрасль экономики, которая поднимет настроение рядом ньюйоркцам»//
Судя по опечатками в новостях - на Эхе уже давно легализовали.
consultant13 21 декабря 2018 | 16:24
drillerthriller:
опечатки это квалификация персонала сайта. Оно уже близко к катастрофическому.
Но марихуану нужно легализовать безотносительно ко всему.
Просто она безопаснее алкоголя во много раз.
Поэтому уже во многих странах имеет медицинское применение как болеутоляющее средство.
bratec_kot_voskrese 21 декабря 2018 | 15:57
Ну где справедливость ваще? Почему американца для поднятия настроения - качественная марихуана, а россиянам боярышник?
neyexo 21 декабря 2018 | 16:09
//шанс создать совершенно новую отрасль экономики//
пусть все остальное легализует, выведет из тени, пойдут налоги, рабочие места
sasass 21 декабря 2018 | 16:35
Накурился марихуаной и никаких митингов не надо и почему-то российская власть этого не знает ....