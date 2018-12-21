Столкновения между протестующими и полицией начались в Барселоне
Полицейских забрасывают камнями, петардами и краской, в ответ полиция использует дубинки, — сообщает РИА «Новости». Причиной недовольства стало проведение в Барселоне заседание правительства Испании. Обычно оно проходит по пятницам в Мадриде.
Комментарии6
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kottigr1 21 декабря 2018 | 15:41
Хотите как в Барселоне ? Нет ? Тогда живите спокойно в Кущевке...
minerr 21 декабря 2018 | 15:56
kottigr1: А че, забрасывать полицейских камнями и в ответ получать слезоточивый газ по твоему мнению это достойная жизнь?
aladdinov 21 декабря 2018 | 15:58
А представляешь, друг мой Минет, сколько квартир получат барселонские полицаи?
kottigr1 21 декабря 2018 | 16:01
minerr: Даже рубить периодически головы царям на гильотине - это нормально. Что бы другие "горячие головы" не забывали кто является настоящей властью в своей стране.
shiva20 21 декабря 2018 | 15:52
Мля это путинские проделки! Да, либерастики? Аууу...
glotov 21 декабря 2018 | 16:34
Каталонцы! Не дайте мадридскому сапогу топтать улицы Барселоны! В шею их!